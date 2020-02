Stadt macht mit Gratis-Schüler-Monatskarte vielleicht sogar Plus

Mit dem kostenlosen Nahverkehr für alle Kinder und Jugendlichen könnte die Stadt Jena am Ende sogar Geld verdienen – wenn man nicht weitere Fahrzeuge bräuchte. Zu diesem überraschenden Ergebnis kommt ein Bericht der Stadtverwaltung, der im Februar dem Stadtrat vorgelegt wird. Das Papier wird seit Monaten vom Stadtrat angemahnt. Bisher hatten alle vermutet, dass hier Millionenkosten auf Jena zukommen.

Nahverkehr nimmt 5,0 Millionen Euro mehr ein

Durch das Kinder- und Jugend-Mobilitätsticket entfallen zwar die heute Fahrgeldeinnahmen bei Einzelfahrten, 4-Fahrtenkarten oder Zeitkarten, was zunächst ein Minus von 2,4 Millionen Euro bedeutet. Aber es käme ja neues Geld in die Kasse, weil die Stadt für das Jugend-Mobilitäs-Ticket bezahlen würde. Falls 85 Prozent der zusätzlich berechtigten Schüler das Angebot nutzen, wären das 5,2 Millionen Euro pro Jahr. Außerdem kann der Nahverkehr auf gesetzliche Zahlungen vom Land hoffen, das den Verkehrsbetrieben die Mehrkosten für Zeitkarten des Ausbildungsverkehrs erstatten. Das wären Einnahmen von 2,2 Millionen Euro. Zusammen mit weiteren Ausgleichszahlung stünde am Ende ein Einnahmeplus von etwa 5 Millionen Euro (vor Steuern) im Kinder- und Schülerverkehr beim Nahverkehr, der über die Stadtwerke der Stadt Jena gehört.

Stadt Jena muss aber nur 4,3 Millionen ausgeben

Die Stadt muss 5,2 Millionen für das Jugend-Mobilitäts-Ticket in ihrem Haushalt einplanen (siehe oben). Sie spart gleichzeitig aber bisherige Kostenerstattungen, Eigenanteile für das Ticket der Jenabonuskinder und Steuern. So bleibt durch das Gratisjugendticket eine Ausgabe von 4,3 Millionen Euro für die Stadt pro Jahr.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) erläutert in der Berichtsvorlage, dass der Geldregen so nicht eintreten wird. Größtes Problem sei nämlich, dass bis zu 6.600 zusätzliche Fahrgästen in den Bussen und Straßenbahnen ja irgendwie befördert werden müssten. Der Nahverkehr würde dafür acht Straßenbahnzüge und zwölf Busse zusätzlich benötigen, um besonders morgens zur Spitzenzeit alle Kinder an den Haltestellen wegzubringen. Inklusive der Personal-, Betriebs- und Unterhaltungskosten sei hierfür mit jährlichen, zusätzlich Kosten für Aufwand und Abschreibungen von 4,8 Millionen Euro zu rechnen. Damit würde vom Gewinn beim Nahverkehr fast nichts übrig bleiben. Auf städtischer Seite blieben aber weiterhin Ausgaben von 4,3 Millionen Euro stehen.

Außerdem sei ungewiss, ob die Ausgleichszahlungen nach § 45 a Personenbeförderungsgesetz weiterhin kommen, wenn die Stadt so vielen Schülern eine Monatskarte bezahlt.

SPD-Fraktion will es einfachmal ausprobieren

Den Prüfauftrag zu den Kosten der Jugendmobilität hatte die SPD im Stadtrat angeschoben. Fraktionsvorsitzende Katja Glybowskaja sagte der Redaktion in einer ersten Reaktion, dass der Bericht mit „großer Ernsthaftigkeit“ geschrieben wurde. Zur Nutzungsquote bleiben ihrer Ansicht nach Fragen offen. Nehmen wirklich 85 Prozent der Jugendliche morgens den neuen Gratis-Fahrschein? Er solle ja über eine Schutzgebühr verkauft werden. Wäre die Quote niedriger, als von der Verwaltung prognostiziert, müssten nicht so viele zusätzliche Fahrzeuge beschafft werden. Dazu kämen mögliche Einsparungen bei Verwaltung und Abrechnung gegenüber heute. Die Stadtrats-SPD will dran bleiben. Katja Glybowskaja hofft, dass im Stadtrat am Ende eine Mehrheit sagt: „Lasst es uns einfach mal ausprobieren!“

In Berlin, Rostock und Magdeburg wurde kostenlose Jugendmobilität bereits beschlossen. Und Thüringen? Im Bericht an den Stadtrat steht, dass der Verkehrsverbund Mittelthüringen im Herbst die Kinder-Preise erhöhen will.