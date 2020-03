Solche Szenen wird es in naher Zukunft nicht in Jena geben. Restaurants bleiben geschlossen.

Stadt schränkt das öffentliche weiter Leben ein

Die Stadt Jena fährt das öffentliche Leben weiter runter. Von Dienstag an müssen Restaurants, Bars und Cafés schließen. Betroffen von dieser Allgemeinverfügung sind auch Sport- und Fitnesseinrichtungen. Für den Einzelhandel und den Lieferservice gelte die Verfügung nicht, sagt Stadtsprecher Kristian Philler. Am Freitag war bekannt geworden, dass sich zwei Menschen mit dem Corona-Virus infiziert haben. Seit Samstag ist klar: Sechs Jenaer sind positiv getestet worden. Fünf hatten Urlaub in Tirol. „Sie haben sich direkt ins Uniklinikum begeben. Es gab keine weiteren Kontaktpersonen in Jena. Die sechste positiv getestete Person ist eine Frau, die aus der Schweiz zurückkam. Auch sie hatte keine weiteren Kontakte und befindet sich in Quarantäne.“

Uniklinik muss Kapazitäten für Intensivbetten und Beatmungsgeräte ausbauen Jede selbst drastisch anmutende Maßnahme helfe, der schnellen Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken, Zeit zu gewinnen und Menschenleben zu retten. Zugleich müsse die Uniklinik nach allen Kräften ihre Kapazitäten für Intensivbetten und Beatmungsgeräte ausbauen, sagt Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU). Wer zögerlich und zaghaft agiere, werde seiner hohen Verantwortung nicht gerecht. Nach Bürgermeister Christian Gerlitz’ (SPD) Worten wurden jegliche von der kommunalen Gesundheitsbehörde empfohlenen Maßnahmen von der Leitung des Krisenstabs mit Oberbürgermeister und allen Dezernenten einhellig getragen. Der Stab hat nun per Allgemeinverfügung die vom Freistaat angewiesenen Schul- und Kitaschließungen in Jena umgesetzt. Die Einrichtungen sind von morgen an geschlossen. Schon heute findet kein regulärer Schulbetrieb statt. Kinder mit Krankheitssymptomen oder jene, die innerhalb der vergangenen zwei Wochen in Risikogebieten weilten, wird der Zutritt untersagt. Notbetreut werden Kindergartenkinder von Eltern, die in kritischen Infrastrukturen tätig sind. Und: Rückkehrer aus Risikogebieten müssen unverzüglich in häusliche Quarantäne gehen. Es besteht Meldepflicht beim Fachdienst Gesundheit. Infos heute ab 18 Uhr unter www.jena.de/corona zu finden.