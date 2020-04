Weil es beim Radfahren auf der Straße am Wenigenjenaer Ufer manchmal eng zugeht, weichen viele Radler auf den Gehweg aus. Nun soll die Straße in eine Radfahrstraße umgewidmet werden.

Stadt weist Fahrradstraße am Wenigenjenaer Ufer aus

In Wenigenjena entstehen eine Fahrradstraße und ein langer Radweg. Auslöser ist die Baustelle auf der Landfeste, wegen der eine Umleitung gefunden werden musste (wir berichteten).

Dem Ortsteilrat Wenigenjena liegt die Anweisung vor, wie die künftige Führung des Radverkehrs in Verbindung mit der Umgestaltung der Landfeste geregelt wird. Die Ostseite der Saale wird für den Radverkehr ertüchtigt. Das komplette Camsdorfer Ufer erhält dafür einen markierten Radweg, aus dem Wenigenjenaer Ufer wird sogar eine Fahrradstraße, in der Radfahrende dann Vorrang haben, aber der Kfz-Verkehr nicht ausgeschlossen wird. Als erste reagierten die Bündnisgrünen auf die Pläne: Die grüne Fraktion hatte Oktober 2019 einen entsprechenden Antrag in den Stadtrat eingebrachte, die Stadt solle die Einrichtung von Radstraßen prüfen. Diese Idee stieß zunächst auf wenig Begeisterung.

„Wir freuen uns darüber, dass die Verwaltung die Vorschläge aufgreift und selbstständig Fahrradstraßen anordnet. Für die Anwohner wird sich damit auch eine Beruhigung ergeben“ sagt Margret Franz, Fraktionsvorsitzende der Grünen und Ortsteilrätin in Wenigenjena. Zusammen mit der Bürgerinitiative „Unsere KarLi“ hatten sich die Grünen bereits erfolgreich für das Tempo 30 entlang der Karl-Liebknecht-Straße eingesetzt.