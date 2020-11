Stadthäuser plus Häuschen am Weinberg im Jenaer Westen geplant

Im Westviertel sollen an der Erfurter Straße kurz vor dem Ortsausgang vier Stadthäuser, ein Weinberghaus und ein Weinberg wachsen. Weil das Vorhaben Eingriffe in die Natur und mehr als 100 Baumfällungen mit sich bringt, gab es in den letzten Jahren intensive Gespräche. Besonders das einzelne Weinberghaus, das nach heutigen Maßstäben knapp im Außenbereich liegt, beschäftigte die Gremien. Muss für einen einzelnen Nutzer wirklich der Jenaer Wald zurückweichen? Und wer baut da eigentlich? Für das Weinberghaus ist eine Umwidmung von Flächen zwingend erforderlich, die nach Thüringer Waldgesetz geschützt sind.

Die Heimstätten Verwaltungsgesellschaft Jena mbH hatte im Mai 2016 bei der Stadt einen Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans eingereicht. Drei Monate später hat der Stadtentwicklungsausschusses den Antrag bestätigt und die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens dem Stadtrat empfohlen. Sabine Wosche hatte als damalige Chefin der „Heimstätten“ das Projekt auf den Weg gebracht. Vorrangiges Ziel ist die Schaffung von Wohnraum in kompakten und modernen Mehrfamilienhäusern an der Erfurter Straße.

Die Fläche im oberen Teil des Grundstückes wird noch etwas exklusiver. Das Grundstück, auf dem das Weinberghaus entstehen soll, wird nicht von der Heimstätten-Verwaltungsgesellschaft selbst bebaut, sondern weiterverkauft. Dem künftigen Eigentümer des etwa 2000 Quadratmeter großen Grundstücks obliegt es dann, zu bauen und die Auflagen einzuhalten. Er soll auch zügig den Weinberg anlegen und dauerhaft erhalten. Eine weitere Vorgabe wird heißen, die vorhandene Mauer an der südlichen Grundstücksgrenze sowie Zeugnisse des Weinbaus weitgehend zu erhalten. Sollten Portale, Terrassierungen, Treppen der Stiegenabsatz dennoch verschwinden, muss der Käufer im Falle von Fahrlässigkeit bis zu 200 Euro je Element Schadenersatz zahlen. So steht es in einer notariellen Vereinbarung.

Eine Gebäudevisualisierung aus den Stadtratsunterlagen: Es zeigt den Blick von der Erfurter Straße. Foto: Stadt Jena

Weil der Weinberg in die 30-Meter-Waldschutzzone eingreift, muss der Käufer zudem im Verhältnis 1:2-Ersatzwald anlegen. Ohne auf den konkreten Einzelfall einzugehen sagte Stadtförster Olaf Schubert auf Zeitungsnachfrage, dass es derlei Anfragen in Jena immer wieder gebe. „Natürlich sind wir dabei eher im Sinne des Waldes unterwegs, als Flächen freizugeben“, sagte er. Doch gelte es auch die Gefahren im Blick zu haben, wenn der Wald einer Bebauung zu nahe kommt. Tatsächlich sei es so, dass Wald in Jena die „Potenzielle natürliche Vegetation“ sei, also der Endzustand der Vegetation, den man ohne menschliche Eingriffe im jeweiligen Gebiet erwarten würde. Das heißt, selbst auf dem Marktplatz würde ohne das Tun des Menschen irgendwann Wald wachsen – am Weinberg in Jena-West ging dies offensichtlich schneller.

Diese Woche hat der Stadtentwicklungsausschuss drei Beschlüsse zu dem Projekt auf der Tagesordnung. Zu den die vier Mehrfamilienhäuser gab es im bisherigen Verfahren ansonsten weitestgehend Konsens.

„Jena muss angemessenen und ausreichenden Wohnraum schaffen“

Was das Gesamtkonzept betrifft, äußerte sich das Thüringer Landesverwaltungsamt lobend: Die Bereitstellung von angemessenem und ausreichendem Wohnraum zähle zu den Aufgaben der Daseinsvorsorge des Oberzentrums Jena. Die Behörde sah nur das Problem, dass die deutliche Lärmbelastung des B-Plan-Gebietes an der Erfurter Straße nicht den in den Planunterlagen vermittelten gehobenen Wohnansprüchen entspreche.

Das Weinbauernhaus beschäftigte im Vorfeld andere Träger öffentlicher Belange. So lehnte der Fachbereich Bau- und Kunstdenkmalpflege des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie das Gebäude zunächst ab. Im oberen Bereich „stehe noch immer der Erhalt der Geländemodellierung mit Natursteinmauern, Terrassen, Wegen mit Stufenanlagen im Vordergrund“. Diesem Anliegen müsse sich die geplante Bebauung unterordnen, hieß es aus der Behörde. Änderungen am Weinberghaus wurden gefordert. Der Bauherr erzielte nach Angaben der Verwaltung im Januar 2019 aber einen Konsens mit der Denkmalpflege.

Dem Naturschutzbund (Nabu-Kreisverband) war nicht ersichtlich, warum ein „sehr großzügiges“ Weinberghaus an dieser Stelle überhaupt notwendig sei. Die Verwaltung reagierte, indem sie die zulässige Grundfläche um knapp 17 Prozent auf 200 Quadratmeter reduzierte. Zusätzlich möglich sind zwei unterirdische Pkw-Stellplätze nebst Zufahrt auf 60 und einer Terrasse von 70 Quadratmetern.

Ein Bürger bemängelte, dass bei dem Weinberghaus nach seinen Berechnungen drei Geschosse mit bis zu fünf Metern Höhe möglich seien. Das sei mit einer Wohnnutzung nicht zu begründen. Die Verwaltung, sagte, dass aus der Höhenangabe im Plan nur bedingt auf die Geschosshöhen geschlossen werden könne. Die zulässige Gesamthöhe des Weinberghauses wurde dennoch um 0,50 Meter verringert. Das Gebäude darf demnach die Privatstraße, die zu ihm führt, um nicht mehr als 14,90 Meter überragen. Exponierte Bauteile wie ein Schornstein oder Lüftungsrohre sind darin eingerechnet.

Zur Sache: Weinbau in Jena

Bereits seit mindestens Mitte des 12. Jahrhunderts ist der Weinbau in Jena ansässig. Auch das Planungsgebiet wurde als Weinberg genutzt. Hierauf lassen der ideal nach Süden ausgerichtete Hang unterhalb der Sonnenberge, das Weintor, die Weinstiege und Trockenmauern schließen.

Die Weinbau-Nutzung endete wahrscheinlich endgültig mit der Vernichtung der Weinstöcke in den Jahren um 1885, als die Reblaus nach Jena kam. Bereits vorher war ein deutlicher Niedergang des lokalen Weinbaus festzustellen, da aus anderen Weinbaugebieten günstigere Weine kamen, die obendrein noch gefälliger schmeckten.

1904 gab es Pläne, das Grundstück mit drei Wohnhäusern zu bebauen. Zwei der Häuser sollten in erster, ein drittes Haus in zweiter Reihe stehen. Realität wurden die Pläne nicht, weil das Stadtwachstum etwa im Bereich der „Klinik für Hautkrankheiten“ stagnierte.