Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtmuseum Göhre schließt für ein halbes Jahr

Für die Städtischen Museen wird 2020 ein kompliziertes Jahr. Ende Februar muss die „Göhre“ als Herzstück der Einrichtung geschlossen werden; bis September läuft dann die Sanierung des Daches und der Fassade – Auswechslung von Fenstern inklusive. Der Eingriff sei so umfassend, dass der Eingangsbereich nicht betretbar ist, sagte am Freitag auf Anfrage Jonas Zipf, Werkleiter des Eigenbetriebes Jenakultur. Die Terminierung sei bewusst so gestreckt worden, dass auch über die Sommerpause hinweg gearbeitet werden kann.

Um bei den Angeboten der Städtischen Museen in der Zeit der Sanierung ein wenig Ausgleich zu schaffen, werde im Romantikerhaus eine Ausstellung mehr als üblich ins Programm genommen. „Aber natürlich bleibt da eine Lücke.“ Wiederum könne Jenakultur Im März die Museumswerkstatt im früheren Kirchenladen am Göhre-Durchgang auf der Saalstraßen-Seite nach gründlichem Umbau eröffnen, berichtete Jonas Zipf. Der Raum wird für die museumspädagogische Arbeit genutzt.

Kopfzerbrechen bereitet den Museumsleuten nach Zipfs Beschreibung die Not, während der Göhre-Sanierung viele zum Teil hoch versicherte Güter von Raum zu Raum hin- und herschieben zu müssen. „Das ist wie Tetris-Spielen“, sagte Zipf.

Und klar: Die Sanierung an sich liegt zwar in den Händen des kommunalen Immobilieneigenbetriebes KIJ. Doch hat der Eingriff auch im Etat von Jenakultur Folgen, wie Jonas Zipf erläuterte: Der Eigenbetrieb muss nicht nur Mindereinnahmen wegen der geschlossenen Göhre einkalkulieren, sondern auch Transport-Dienstleistungen für das Hin- und Herbugsieren der Ausstellungsgüter bezahlen. Deshalb sind im Jenakultur-Wirtschaftsplan nach Zipfs Beschreibung nachträglich 100.000 Euro für Zusatzaufwendungen eingeplant worden.

Die Grundmauern der Göhre stammen aus dem 13. Jahrhundert. Das Gebäude wurde 1893 von Paul Göhre (1870–1954) erworben, der der Namensgeber des Gebäudes ist. Die Marktmühle in der Saalstraße ließ Göhre 1907 durch ein neugotisches Haus mit Durchgang zum Markt ersetzen und betrieb in den zusammenhängenden Gebäuden einen Weinhandel und ein Weinrestaurant, das bis mindestens 1917 existierte.

Das Stadtmuseum wurde 1901 auf Initiative des Kunsthistorikers Paul Weber gegründet. Doch wurden das Gebäude in der Weigelstraße und große Teile der Exponate des Museums durch die Luftangriffe auf Jena im Zweiten Weltkrieg zerstört. Nach dem Krieg folgten Jahrzehnte kurzfristiger Provisorien, Das Museum war an verschiedenen Orten angesiedelt wurde, bis es 1988 in die Göhre am Marktplatz einzog.