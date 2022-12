Stadtrat beschließt Jenaer Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024

Wohin mit dem Jenaer Geld? Der Stadtrat hat am späten Donnerstagabend den Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 mehheitlich beschlossen.

Jena. Mehrheit mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Bürgern für Jena

Der Stadtrat hat Donnerstagabend mehrheitlich einen Jenaer Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen. Nach vierstündiger Debatte votierten 21 Ratsmitglieder für den Haushalt und 13 dagegen; vier enthielten sich der Stimme. Die Mehrheit der Ja-Stimmen kam aus den Fraktionen von CDU, SPD, FDP, Bürgern für Jena sowie von Einzelmitglied Ulrich Schubert. Die meisten Mitglieder der Linken, der Bündnisgrünen und der AfD hatten gegen den Haushalt votiert.

„Da werden uns in Thüringen viele angucken und sagen: Das hätten wir auch gern geschafft“, so kommentierte OB Thomas Nitzsche (FDP) den Haushalt mit seinem Rekordvolumen von 441 Millionen Euro. Er hatte eingeräumt, dass der Wind sich recht kurzfristig zu Gunsten des Jenaer Haushalts gedreht hatte wegen der „exorbitant günstigen“ Gewerbesteuereinnahmen und weil im Freistaat beim Kommunalen Finanzausgleich zu Gunsten auch der Stadt Jena nachjustiert wurde. Zudem: Die letzte Steuerschätzung „hat uns den Hintern gerettet“, sagte der OB. So verfüge Jena über einen genehmigungsfähigen Haushalt. Insbesondere Linke und Grüne hatten kritisiert, dass der Haushalt viel zu kurzfristig zur Diskussion vorgelegt worden sei. Der Haushalt werde „unnötigerweise mit der Brechstange“ zur Abstimmung gestellt, sagte Linken-Stadtverbands-Chef Jens Thomas.