Stadtrat vereidigt neues Mitglied

Dornburg-Camburg. Dornburg-Camburg tagt diesmal Montag

Der Stadtrat von Dornburg-Camburg tritt zu seiner nächsten Sitzung ausnahmsweise am kommenden Montag, 19.30 Uhr, im Rathaus Camburg zusammen.

Das Tagungsprogramm ist umfangreich: Nach dem Rückzug des ehemaligen CDU-Fraktionschefs Jens Tischendorf aus der Kommunalpolitik muss ein neues Stadtratsmitglied vereidigt werden. Außerdem müssen infolge dessen auch verschiedene Ausschüsse neu besetzt werden.

Dem Stadtrat von Dornburg-Camburg liegen zudem zwei Beschlüsse vom Sommer vor, die neue Hauptsatzung sowie die Gebührensatzung für Kindereinrichtungen, die von der Kommunalaufsicht beanstandet wurden und die nun aufgehoben werden müssen.

Kitagebühren: Fehler in der Kalkulation müssen geheilt werden

An der Hauptsatzung wurden Verstöße gegen übergeordnete Gesetze, in diesem Fall die Kommunalordnung Thüringens, moniert. Als unzulässig kritisiert wurden Eingriffe in den Aufgabenbereich des Bürgermeisters und die erhöhten Aufwandsentschädigung für Abgeordnete und Ortsteilbürgermeister. Bei den neu festgelegten Kindergartengebühren waren nach Ansicht der Prüfer unter anderem Fehler in der Kalkulation aufgetreten.

Die Stadträte wollen auch über eine Änderung der Parkgebühren sowie ein Parkraumbewirtschaftungskonzept diskutieren.

