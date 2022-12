Stadtrat von Dornburg-Camburg: Rückkehr der Harmonie

Die Alte Schule in Dorndorf-Steudnitz. Hier tagte der Stadtrat von Dornburg-Camburg am Dienstag.

Dornburg-Camburg. Der Stadtrat von Dornburg-Camburg tagte erstmals seit dem großen Eklat. Die Sitzung verlief harmonisch – sogar eine lange Streitfrage wurde gelöst.

Der ehemalige Bürgermeister Thomas Moritz (CDU) äußerte am Ende seine „Genugtuung über die entspannte Atmosphäre.“ Als Beobachter hatte er am Dienstagabend die Sitzung des Stadtrates von Dornburg-Camburg in der Alten Schule von Dorndorf-Steudnitz verfolgt.

Es war die erste nach dem Eklat rund um den geschlossenen Rücktritt der Stadträte der Fraktionen Freie Wählergemeinschaft (FWG) Dornburg-Camburg und Bürger für Camburg. Seitdem sitzen in dem Kommunalparlament nur noch 15 statt 20 Politikerinnen und Politiker plus Bürgermeisterin Dorothea Storch (CDU).

Als einziger Nachrücker wurde am Dienstag René Wiesner in seinem Mandat vereidigt. Ursprünglich auf der Liste der FWG Dornburg-Camburg geführt, will Wiesner künftig als fraktionsloser Abgeordneter im Stadtrat wirken.

Marco Buchwald neuer Vorsitzender

Die Stadtratssitzung am Dienstag war von zahlreichen personellen Entscheidungen geprägt, die durch den Rückzug von FWG Dornburg-Camburg und Bürger für Camburg notwendig geworden waren. Und entgegen dem Streit der vergangenen Monate und Jahre wurden diese fast durchweg einstimmig gefasst.

Marco Buchwald (Freie Wählergemeinschaft Dornburg) ist ab sofort Stadtratsvorsitzender. Foto: Marcus Voigt

So wurde Marco Buchwald (FWG Dornburg) bei einer ungültigen Stimme als Nachfolger von Steffen Hendreich zum neuen Stadtratsvorsitzenden gewählt. Seinen Stellvertreterposten übernimmt fortan Matthias Bornschein (CDU), der einstimmig gewählt wurde. Neuer Erster Beigeordneter und damit Nachfolger von Matthias Ameis ist Helmut Lenz (CDU), der bei einer ungültigen Stimme gewählt wurde.

Weiterhin wurden der Hauptausschuss, der Bauausschuss und der Sozialausschuss sowie die Vertreter der Stadt bei der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg neu gewählt – die Beschlüsse fielen alle einstimmig. „Es wäre schön, wenn wir die Dinge künftig wieder am Tisch klären und nicht über die Presse. Der Ton macht die Musik, und der war zuletzt falsch. Daran müssen wir alle arbeiten“, sagte Marco Buchwald.

Zwei Gegenstimmen für Hauptsatzung

Nach zuvor langem und erbittertem Streit insbesondere zwischen der FWG Dornburg-Camburg und der CDU beschloss der Stadtrat nun eine neue Hauptsatzung. „Wir passen diese an die gesetzlichen Bestimmungen an, zum Beispiel bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Bürgerbegehren und dem Agieren in Notlagen“, sagte CDU-Fraktionschef Bert Utow.

René Wiesner (fraktionslos) ist neu im Stadtrat. Foto: Marcus Voigt

Marco Buchwald bestätigte das, kritisierte aber das Fehlen eines Ortsteilbürgermeisters und -rates für Camburg, da dies der Gleichberechtigung der Ortsteile entgegenstehe. Er stimmte wie auch Frank Wolf (fraktionslos) gegen die neue Hauptsatzung, alle anderen dafür.

„Der Verwaltung fällt jetzt ein Stein vom Herzen. Ich möchte mich bei dieser für ihre Arbeit bedanken, weil wir ihr das ein oder andere graue Haar beschert haben“, so Buchwald. Hauptamtsleiterin Heike Dohna freute sich über die neue Hauptsatzung – und bekam bei einer Enthaltung noch eine neue Geschäftsordnung obendrauf.

