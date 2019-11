Stadtrodaer erinnern sich an „deutschen Schicksalstag“

Woher die Zeitung in seinen Händen wirklich kommt, daran kann sich Friedrich Pretschold am Abend des 9. November 2019 in der Stadtrodaer Salvatorkirche nicht erinnern. Doch das „Neue Deutschland“ vom 19. März 1988 ist ein wahrhaft besonderes Exemplar – es handelt sich nämlich um eine seltene Fälschung. Jene Ausgabe hat nur 4 Seiten und ist das Werk der Redaktion des Magazins „Tempo“ aus dem damaligen Westen. 6000 Exemplare hat man über die Zonengrenze geschmuggelt – und der Stasi gelang es nicht, alle Zeitungen zu entdecken. So fand mancher in seinem Briefkasten die Nachricht vor, dass Udo Lindenberg in der DDR nun Ministerrang habe.

Neben einem nicht ganz ernst gemeinten Trabant-601-Testbericht findet sich zudem eine Sammlung von 7 Vorschlägen, was mit dem „antifaschistischen Schutzwall“ passieren könnte. Verschrotten? Exportieren? Kleinhacken und zu Andenken verarbeiten? Sprengen? „Einige der Vorschläge sind kaum anderthalb Jahre später Wahrheit geworden“, sagt Pretschold. Die Zeitung ist Teil einer Sammlung von Zeitungen, Büchern, Bildern und Fotografien, die seit Samstagabend in der Kirche gesichtet werden können. „Der 9. November – ein deutscher Schicksalstag“ heißt die Ausstellung.

Schabowski-Nachricht zur Weihnachtslieder-Probe

Neben der nicht echten Zeitung aus dem Jahr 1988 finden sich da allerlei echte Zeitungen vom November 1989. Darin stellt der interessierte Beobachter fest, dass sich erst in den Ausgaben vom 11. November die Grenzöffnung dokumentiert findet. Immerhin wurden die Tore erst am späten Abend des 9. November geöffnet – die Redaktionen konnten also erst am 10. November schreiben, die Leser erst am 11. lesen. „Wir hatten am 9. November Chorprobe“, erinnert sich der frühere Pfarrer Johannes Franck in der Gesprächsrunde zur Eröffnung der Ausstellung in der Kirche. Seine Frau habe aber an jenem Abend vor dem Fernseher Wache halten müssen. „Und gerade, als wir fürs Weihnachtsprogramm ‘Macht hoch die Tür, die Tor macht weit’ probten, hat sie uns berichtet, was Schabowski bei der Pressekonferenz gesagt hat.“

Der scheidende Landtagsabgeordnete Wolfgang Fiedler (CDU) erinnert sich ebenfalls, als man damals mit mehr als 1000 Menschen, in den Händen nur Kerzen, zur Zentrale der Volkspolizei gelaufen sei. Und Franck weiß zu berichten, dass man damals eine Forderung nach einer neuen Reiseregelung übergab. „Wir haben uns damals sehr um Ruhe bemüht, dass Leute mit Parteibuch nicht so sehr angegangen werden.“ Die Zeit ist Fiedler bis heute in bester Erinnerung. „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Friedensaktivisten von damals von den Pfarrern mit offenen Türen empfangen worden seien. „Trotzdem kostete das Hingehen zu den Friedensgebeten zu Anfang viel Überwindung.“

Mit Grausen hat Ingrid Pretschold später die Stasi-Zentrale besichtigt, aus deren Akten sie Details aus ihrem Leben lesen konnte, die nur durch Abhören und Ausspionieren dorthin gelangt sein konnten. Besonders erschreckend sei das riesige Ölgemälde eines Panzers gewesen.

Bloß keine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad

Fiedler, der sich selbst gelernter DDR-Bürger nennt, mahnt aber angesichts des Datums 9. November. „Es stimmt mich traurig, dass der Tag auch negativ besetzt ist.“ Die sogenannte Reichskristallnacht, bei der 1938 im gesamten Deutschen Reich Synagogen und jüdische Friedhöfe zerstört wurden sei der Auftakt zu viel Schlimmerem gewesen. „Und es ist wichtig, dass so etwas nie wieder passiert.“ Wenn Vertreter der AfD heute eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad wollten, werde ihm Angst und Bange. Dabei sei der Frieden die zentrale Errungenschaft der friedlichen Revolution gewesen.