Staatssekretärin Susanna Karawinskij (Mitte) machte während ihres Rundgangs mit dem Jenaer Stadtentwicklungsdezernenten Christian Gerlitz (4. von links) auch Station an der Wasserachse. Die Gestaltung dieser grünen Fußgängerzone erhielt Fördermittel aus dem Stadtumbau Ost.

Jena. Staatssekretärin und Stadtplanungsexperten begutachten, wohin in Winzerla seit 1991 die Fördermittel von Bund und Land geflossen sind.

Stadtumbau Ost: Wohin floss das Geld in Jena-Winzerla?

Winzerla hat ein Problem: Es ist der Jenaer Stadtteil mit dem höchsten Altersdurchschnitt. So ist die Einwohnerzahl in den vergangenen 30 Jahren von fast 15.000 auf derzeit 10.000 gesunken. Doch Leerstand von Wohnungen gibt es trotzdem kaum. Es wohnen einfach weniger Menschen in den Wohnungen. Und: Ein Drittel aller Winzerlaer Haushalte gehört Alleinerziehenden.