Stadtwerke Jena: Heizlüfter sind nicht mehr als eine sehr teure Notlösung

Jena. Kalter Winter (4): Elektrische Direktheizer sparen weder Geld noch können sie eine Heizung ersetzen. Jenaer Experten raten auch zum Lüften

Die ersten kalten Tage und Nächte dürften den ohnehin großen Ansturm auf mit Strom betriebene Heizlüfter und Ölradiatoren noch einmal befeuert haben. Doch von diesen elektrischen Direktheizern (so der Fachbegriff) kann Stadtwerke-Energieberater Michael Otto als Alternative zu einer Gas- oder Fernwärmeheizung eigentlich nur abraten. „Diese Geräte sparen keine Heizkosten ein, da sie einen hohen bis sehr hohen Stromverbrauch haben”, sagt der Experte. „So können sie bei regelmäßigem und längerem Gebrauch zu einer äußerst teuren Notlösung werden.“

Konstruiert seien Heizlüfter, Ölradiator & Co. für den kurzzeitigen Gebrauch und für kleine Räume, die nur unregelmäßig beheizt werden. Sie können für schnelle Wärme im direkten Umfeld sorgen, etwa am Wickeltisch oder im morgendlichen Badezimmer. „Doch der Energieaufwand dafür ist hoch“, sagt Michael Otto. Und die Kilowattstunde Strom sei immer noch deutlich teurer als die Kilowattstunde Erdgas oder Fernwärme. Zumal die tatsächliche Wärmewirkung der Direktheizer auch noch davon abhänge, wie groß der jeweilige Raum sei und wie dessen Umgebungsflächen beschaffen seien. Auch die Leistung des Gerätes und die tatsächlich nötige Laufzeit, bis eine Wohlfühltemperatur erreicht ist und gehalten werden kann, seien zu bedenken. „Und dann ist das Fazit in den allermeisten Fällen: Heizen mit Strom ist wesentlich teurer als Heizen mit Gas.“

Stadtwerke-Energieberater Michael Otto: „Heizen mit Strom ist wesentlich teurer als Heizen mit Gas.“ Foto: Stadtwerke Jena

Auch technisch sei vom verstärkten Einsatz, gar dem gleichzeitigen Betrieb mehrerer elektrischer Heizlüfter abzuraten. „Diese Geräte verfügen meist über eine Leistung von 2000 Watt. Das ist im Vergleich zur üblichen Stromlast eines normalen Haushalts eine nicht zu vernachlässigende Leistungsgröße“, sagt Tobias Nachtwey, Bereichsleiter Strom bei den Stadtwerken Jena Netze. „Das kann zu Überlastungen der Installationen und Anlagen im eigenen Haus führen. Und wenn viele Haushalte gleichzeitig derart viel Strom benötigen, sind auch lokale Überlastungen unserer Niederspannungsnetze möglich.“ Im schlimmsten Fall könnte es zu Stromausfällen und Schäden an den Versorgungsanlagen kommen. „Und dies ginge dann zu Lasten aller Verbraucher und würde weitere Bereiche umfassen als nur die Heizung.“

Auch wenn es paradox klingt: „Lüften Sie regelmäßig!“

Wer Heizkosten sparen wolle, dem rät Michael Otto dazu, das eigene Heizverhalten kritisch zu überprüfen: Bei der Heiztemperatur spart jedes Grad weniger etwa sechs Prozent Energie. Zwischen 21 und 23 Grad kann also durchaus ein kleines Vermögen liegen. Wer sein Thermostatventil auf Stufe „3“ stelle, halte eine konstante Raumtemperatur von 20 Grad. Heizkörper sollten nicht mit Möbeln oder Gardinen verdeckt werden. Ferner sollten alle Innentüren geschlossen bleiben und abends die Vorhänge zugezogen oder die Jalousien heruntergelassen werden, das vermeidet Wärmeverluste. Und auch wenn es paradox klingt: „Lüften Sie regelmäßig!“ Etwa fünf Minuten bei weit geöffnetem Fenster reichen aus, um feuchte Luft aus der Wohnung zu leiten. Positiver Nebeneffekt: Trockene Luft erwärmt sich besser. Und das Lüften beugt Schimmelbildung vor.

Werden die Preise für Gas, Strom und Sprit weiter explodieren? Was passiert, wenn uns das Gas ausgeht? Müssen die Menschen in der Region im Winter frieren? Angesichts der sich beinahe täglich verändernden Nachrichtenlage starten Redaktion und die Stadtwerkegruppe eine kleine Service-Serie. Experten des Unternehmens bewerten die aktuelle Situation und geben Tipps, wie man Energie einsparen kann.