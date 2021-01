Stadtwerke Jena schaffen doppelte Doppelspitze ab

Als Geschäftsführer der Stadtwerke Jena GmbH sollen auf Vorschlag des Aufsichtsrates Claudia Budich und Tobias Wolfrum bestellt werden. Beide sollen diese zunächst auf zwei Jahre befristete Tätigkeit am 1. Februar 2021 antreten.

Künftig ist es nicht mehr so, dass die Geschäftsführer der Dachgesellschaft Stadtwerke Jena GmbH automatisch die gleichen sind, die auch als Geschäftsführer des Tochterunternehmens Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH arbeiten. Der Stadtrat fasste am Mittwochabend den Beschluss, den Oberbürgermeister mit der Änderung in der nächsten Gesellschafterversammlung zu beauftragen.