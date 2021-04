Stadtwerke Jena stellen kurzzeitig Wärmeversorgung ab

Jena. Wegen Bauarbeiten muss am 27. April in Teilen von Jena-Nord und im Damenviertel die Fernwärmeversorgung unterbrochen werden.

Auf warmes Wasser und Heizwärme müssen am Dienstag, 27. April, einige Bürger im nördlichen Teil von Jena verzichten. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr sind nach Angaben der Stadtwerke Arbeiten am Fernwärmenetz nötig. Betroffen sind die Gebäude im Bereich Dornburger Straße 12, Camburger Straße 2 bis 26, Clara-Zetkin-Straße 15 bis 34, Spitzweidenweg 9 bis 39, Am Alten Güterbahnhof 1 bis 5 sowie in der Nollendorfer Straße 5 bis 26.

Die Versorgungsunterbrechung werde durch das Bauvorhaben in der vorderen Dornburger Straße nötig. „In Vorbereitung auf eine geplante Wohnbebauung im Bereich der früheren Sixt-Autovermietung erweitern die Stadtwerke das Fernwärmenetz. Geplant ist der Anschluss der Grundstücke Dornburger Straße 6, 8 und 12 an die umweltfreundliche Wärmeversorgung“, heißt es. Bis Ende Mai würden rund 200 Meter neue Fernwärmeversorgungsleitungen sowie rund 70 Meter Fernwärmehausanschlussleitungen verlegt.

Fragen beantwortet der Stadtwerke-Kundenservice unter 03641) 68 83 66.