Jenaer Stammtischthema: Astrophysik

„Seit der frühen Neuzeit leisteten Physik und Astronomie in Jena wesentliche Beiträge zur Entstehung, (...) des modernen Weltbildes. (...)“, so lautet der erste Satz auf der Ehrentafel, die am Eingang des Hauptgebäudes der Physik am Max-Wien-Platz angebracht werden soll. Enthüllt wurde sie in Anwesenheit von Wissenschafts-Staatssekretär Carsten Feller, Physiker und Wissenschaftshistoriker Christian Forstner, OB Thomas Nitzsche, Luc Bergé, Präsident der Europäischen Physikalischen Gesellschaft, Dekan Christian Spielmann, Lutz Schröter, der Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, und FSU-Präsident Walter Rosenthal.

Jena. Gestern wurde Jena mit einem Festakt der Titel „Historische Stätte der Physik“ verliehen

Es gebe wohl nicht viele Städte, in denen man am Stammtisch über astronomische Probleme von Teleskopen spreche, sagte gestern der Dekan der Physikalisch-Astronomischen Fakultät, Christian Spielmann. Damit verdeutlichte er das wissenschaftliche Klima in Jena. Seit gestern darf sich die Stadt mit dem Ehrentitel „Historische Stätte der Physik“ schmücken.

Bislang wurden nur einzelne Forschungseinrichtungen, Labore oder wissenschaftliche Institute mit diesem Titel ausgezeichnet. Erstmals vergab die Europäische Physikalische Gesellschaft (EPS), deren Präsident Luc Bergé zum feierlichen Festakt aus Paris angereist war, in der Aula der Friedrich-Schiller-Universität den Titel an eine Stadt.

Jena mit seinen 4500 Wissenschaftlern und 20.000 Studenten als Stadt in den Blick zu nehmen, sei richtig gewesen, sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche während der Podiumsdiskussion beim Festakt, die vom Redaktionsleiter der Jenaer Zeitung; Thorsten Büker, moderiert wurde.

Nitzsche danke dem Physiker und Wissenschaftshistoriker Christian Forstner, der gegenwärtig als Heisenberg-Fellow an der Universität lehrt und den Fachverband Geschichte der Physik in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft leitet.

Denken ohne Grenzen

Forstner hatte die Bewerbung für den Titel angestoßen. Er gab gestern in einem Festvortrag einen Abriss der Geschichte der Physik in Jena und schloss mit der Forderung, weiterhin ein „Denken ohne Grenzen“ zu ermöglichen.

Das Besondere in Jena sei unter anderem, dass die Wissenschaft auch in die wirtschaftliche Umsetzung gebracht werde und so Früchte trage, sagte Nitzsche. Auch Christian Spielmann erklärte, dass die Wissenschaft zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitrage. Umgekehrt seien es Land und Stadt, die die Rahmenbedingungen für die Wissenschaft setzen. Carsten Feller, Staatssekretär für Wissenschaft und Hochschulen in Thüringen, erwähnte in diesem Zusammenhang die 5. Rahmenvereinbarung zwischen Land und Hochschulen, durch die den Hochschulen nicht nur finanzielle Kontinuität gesichert werde, sondern auch ein finanzieller Zuwachs.

Jena und die Universität seien nicht mehr auseinanderzudividieren sagt der Präsident der FSU, Walter Rosenthal. „Ohne die Universität wäre Jena eine Kleinstadt geblieben“, ist er sich sicher. Er lobte auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Jena, und erwähnte das so genannte „JenaVersum“, das sich in Gründung befinde, ein kooperatives Netzwerk zwischen der Universität, der Ernst-Abbe-Hochschule, dem Uniklinikum, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, forschenden Stiftungen und der Stadt, das die Zusammenarbeit aller Akteure auf eine neue Ebene heben soll.

Neben den wissenschaftlichen Errungenschaften, die in Jena erzielt wurden und der erfolgreichen Geschichte einer Universitätsstadt, die ebenso Hightech-Standort ist, wurde von den Podiumsgästen auch ein kritischer Blick in die Vergangenheit geworfen.

Freiheit der Wissenschaft schützen

So fand neben dem kongenialen Dreiergespann Abbe, Zeiss und Schott auch der Wissenschaftler Hans Berger Erwähnung, der das Elektroenzephalogramm (EEG) erfand. Auf dessen wissenschaftliche Arbeit jedoch ein Schatten falle, so Rosenthal. Berger hatte in der NS-Zeit am Erbgesundheitsgericht die Zwangssterilisation von Behinderten erwirkt. Die Aufarbeitung der Geschichte müsse weitergehen, um die Freiheit der Wissenschaft künftig zu schützen, so Rosenthal.

Um Besuchern Jenas die Geschichte der Physik nahezubringen, erscheint ein „Reiseführer Physik“, der eine Auswahl der historischen Stätten versammelt. Die maßgeblichen Gebäude werden mit einem QR-Code versehen, damit sich Besucher informieren können.