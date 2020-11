Starnberg, ich komme

Viellsagend ist oft der Zeitpunkt des Informationsflusses. Zum Beispiel werden die Elektropost-Fächer dieser Redaktion gerade mit Werbung für Potenzpillen geflutet. Als sollten die coronabedingt sehr vielen Heimarbeiter in ihren Pausen nur noch an das Eine denken! Subtiler scheint da ein aktueller Bericht in der Wochenzeitung „Die Zeit“ über eine wissenschaftliche Erhebung, wie es bundesweit um die Alterserwartung steht; wo sie am höchsten und am niedrigsten ist. – Klar, in diesen Tagen wird mehr denn je über die eigene Lebenszeit nachgedacht. Mit einer in Jena durchschnittlich erwartbaren Lebensdauer von 83,8 Jahren bei den Frauen (SHK: 83,3) und 79 Jahren bei den Männern (SHK: 78,4) liegt unsere Region im Bundes-Mittelfeld. – Etwas hinter dem München-Speckgürtel-Ort Starnberg als Spitzenreiter (85,7 und 80,7) und deutlich vorm Tabellenletzten Bremerhaven (82,5 und 75,8). Klar ist für die Forscher, dass hohes Alter nicht nur in den Genen und guter Kindheit gründet, sondern auch im Glück mit Familie und Beruf. Und nicht zuletzt im Wohlstand.

In diesem Jahr haben laut Statistik-Bericht der Stadt bislang 4447 Menschen Jena als neuen Wohnsitz genommen. 4997 Menschen haben die liebliche Saaletal-Stadt aber auch verlassen. Wo mag es sie bevorzugt hingezogen haben? Nach Starnberg?