Stars treten im kleinen Thierschneck auf

Ab Freitagnachmittag herrscht im kleinen Thierschneck Ausnahmezustand. Der Ort wird für den kompletten Fahrzeugverkehr abgesperrt, wenn der Aufbau für den Weihnachtsmarkt beginnt. Durch die MDR-Weihnachtsshow wird es aber kein normaler Weihnachtsmarkt werden.

Carla Meierl, Bürgermeisterin von Thierschneck, hat bei ihren Anträgen 950 Besucher angegeben. Ob sie mit dieser Schätzung richtig liegt, wird man erst am Sonnabend gegen 18 Uhr wissen, wenn die Radio-Show läuft.

„Für unser Dorf wird der Sonnabend das größte Fest überhaupt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal so viele Menschen in Thierschneck hatten. Unser zweitägiges Lindenfest hat ja auch einen guten Ruf. Diese Zahlen können wir mit unserem Lindenfest erreichen.“

Große Vorfreude in Thierschneck

Als klar war, dass Thierschneck die Radio-Show bekommt, erfuhr Meierl von allen Seiten eine enorme Hilfsbereitschaft. „Überall, wo ich hinkomme, werde ich auf den Sonnabend angesprochen. Ich spüre eine große Vorfreude bei den Leuten.“

Dass der Radiosender bereits am Freitag auf dem Marktplatz in Jena ist, sieht Meierl nicht als Problem an. „Wer am Sonnabend zu uns kommt, der kommt zu uns und fährt nicht am Freitag nach Jena“, sagte die engagierte Frau.

In Sachen Verpflegung rechnen die Thierschnecker mit vielen durstigen und hungrigen Besuchern. Im Ort werden sieben Glühweinstände und fünf Bratwurststände aufgebaut sein. Auch an genügend Strom muss gedacht werden. „Wir stehen da vor einer logistischen Herausforderung, aber wir kriegen das hin. Wir wollen ja nicht, dass plötzlich am Abend die Lichter ausgehen“, sagte Meierl.

Stars wie Jessica Wahls von No Angels treten auf

Zum VIP-Bereich wird das Feuerwehrhaus im Ort am Sonnabend umfunktioniert. „Die Künstler müssen sich ja auch irgendwo aufhalten.“ Phillip Dittberner, Millé und Jessica Wahls von den No Angels werden auftreten.

Dass sich ausgerechnet der 110-Einwohner-Ort als Sieger durchsetzen konnte, kann Carla Meierl immer noch nicht richtig glauben. „Wir haben bestimmt mit unserer Natürlichkeit gepunktet. Wir haben unseren Ort authentisch herüber gebracht und auch die Menschen, die dort wohnen“, sagte Meierl. Die Radio-Show beginnt um 17 Uhr und dauert 90 Minuten.