Statt Blumenladen nun ein Frisiersalon mehr in der Jenaer City

Ali Hamza ist jetzt mit seinem Salon "Damaskus" für Herrenfrisuren am Löbdergraben in jenem Laden zu finden, den zuvor die Familie Kaselitz für ihr Blumengeschäft genutzt hatte.

Jena. Ali Hamza führte seinen Salon vorher am Steinweg. Dort musste er ausziehen. Jetzt: Löbdergraben

So ändern sich die Zeiten. Vor Monaten hatte die Familie Kaselitz ihren Blumenladen an der südlichen Außenfront des Weimarischen Hofes gegenüber vom Capitol aufgegeben. Jetzt hat Ali Hamza in dem Ladenlokal seinen arabischen Frisiersalon „Damaskus“ eröffnet.

Nach der Schule Friseur-Training

Der Kurde aus Syrien ist nicht neu am Jenaer Markt. Zuvor hatte er sein Geschäft am Steinweg betrieben. Dort musste er dem Geschäftsraum-Begehr des Hauseigentümers weichen. Ali Hamza gibt sich aber gelassen auf die Frage, ob der Markt mit den vielen Barber-Shops und Friseuren im Stadtzentrum nicht arg eng ist. „Jeder kriegt seine Arbeit“, sagte Ali Hamza, der einen Angestellten hat. Hamza lebt seit 2015 in Deutschland und würde seinen Wohnsitz in der Nähe von Erfurt gern gegen einen in Jena tauschen. Das sei aber gar nicht so einfach. Tatsächlich sei das Frisieren im arabischen Raum eine urtümliche Beschäftigung. Er habe damals nach der Schule beim Friseur zugeschaut und „Schritt für Schritt geübt“.

Sein Salon ist werktags von 10 bis 19 und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.