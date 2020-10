Der Unfall ereignete sich am Abend zwischen den A4-Abfahrten Jena-Zentrum und Stadtroda in Richtung Frankfurt am Main. Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn hier in Fahrtrichtung gesperrt.

Genaueres zum Unfallhergang ist aktuell nicht bekannt. Der Stau begann sich gegen 22 Uhr langsam aufzulösen, nachdem eine Fahrspur wieder freigegeben wurde.