Im Jagdbergtunnel bei Jena kam es am Dienstag zu einem Unfall.

Stau im Jagdbergtunnel: Begleitfahrzeug fährt auf Schwerlasttransport auf

Zu einem Unfall kam es am Dienstagvormittag im Jagdbergtunnel auf der A4 in Richtung Frankfurt am Main. Das Begleitfahrzeug eines Schwerlasttransporters fuhr auf den vorausfahrenden Laster auf. Der 60-jähriger Fahrer des Ford Transits wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fiel während der Fahrt ein Gegenstand vom Beifahrersitz, als sich der Mann danach bückte, um die Sachen wieder aufzuheben, fuhr er auf den Schwerlaster auf. Am Ford Transit entstand Schaden, der mit rund 8000 Euro beziffert wurde. Am Schwerlasttransport war geringer Schaden entstanden. Aufgrund des Unfalls bildete sich im Jagdbergtunnel Stau.