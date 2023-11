Stauvorschau: Hier ist Geduld gefragt auf Jenas Straßen

Mit Umleitungen und Sperrungen ist in Jena zu rechnen.

Jena. Besonders wegen des Digitalgipfels müssen Bürger ab Montag, 20. Januar, mit Einschränkungen rechnen.

Mehrere Verkehrsbehinderungen in der kommenden Woche sind auf den Digitalgipfel zurückzuführen. Das sind die neuen Sperrungen:

Carl-Zeiß-Platz: Vollsperrung wegen des Digitalgipfels (20.21. November) ab der Einmündung Ernst-Abbe-Straße/Lutherstraße bis zur Jahnstraße/Blumenstraße. Die Einfahrt zur Tiefgarage am Uni-Campus (Ernst-Abbe-Platz) ist von der Bachstraße aus kommend möglich.

Carl-Zeiß-Straße: Halteverbot ab Montag, 20. November, bis Freitag, 1. Dezember.

Demonstrationen am 20. und 21. November:

• Während des Digitalgipfels am Montag und Dienstag kommt es zu Versammlungen und Aufzügen mit kurzzeitigen Behinderungen des Verkehrs. Am Montag zwischen etwa 8 und 10 Uhr ist die Freifläche Johannisplatz / Wagnergasse betroffen. Die Durchfahrt am Johannisplatz ist nicht möglich.

• Zwischen etwa 9 und 10 Uhr ist die Carl-Zeiss-Promenade (vor der Ernst Abbe Hochschule) betroffen. Die angemeldete Route verläuft von der Carl-Zeiss-Promenade über Tatzendpromenade, Magdelstieg, Westbahnhofstraße, Ernst-Haeckel-Platz, Schillerstraße und Leutragraben bis zum Johannisplatz. Der Marsch soll auf dem Fußweg erfolgen, weshalb die Stadtverwaltung mit keinen oder nur geringen Auswirkungen auf den Straßenverkehr rechnet.

• Zwischen etwa 10 und 13 Uhr ist ein Marsch auf folgender Route geplant: Johannisplatz – Krautgasse – Unterführung Ernst-Abbe-Platz – Ernst-Abbe-Platz – Unterführung Straßenbahn – Leutragraben – Teichgraben – Holzmarkt – Löbdergraben – Fürstengraben – Johannisplatz. Zwischenkundgebungen sollen auf den öffentlichen Flächen Ernst-Abbe-Platz, Löbdergraben vor dem Universitätshauptgebäude und am Fürstengraben vor der ThULB stattfinden.

• Zwischen etwa 13 und 15 Uhr ist die Freifläche Johannisplatz / Wagnergasse betroffen. Die Durchfahrt am Johannisplatz wird nicht möglich sein.

• Von etwa 17.30 Uhr bis 19 Uhr ist die Freifläche Am Pulverturm betroffen.

• An beiden Tagen sind von 8 bis 18.30 Uhr rund um das Ernst-Abbe-Denkmal am Carl-Zeiß-Platz Kundgebungen mit anschließender stiller Mahnwache nachts geplant.

Käthe-Kollwitz-Straße: Halbseitige Sperrung in der Fahrtrichtung Am Anger vom 20. November bis 1. Dezember wegen der Umverlegung der Telekomtrasse.

Erlanger Allee: Temporäre Einschränkungen und Sperrungen am Mittwoch und Donnerstag (22./23. November) durch den Neubau des Radwegs. Es sollen drei Verkehrsphasen eingerichtet werden. Nach Erledigung des Bindereinbaus erfolge im Anschluss 24. bis 28. November der Deckschichteinbau. Dafür werde ein Tag pro Bauphase eingeplant.

Die Bauphasen:

1. Phase: Der Verkehr entlang der Erlanger Allee erfolgt zweispurig.

2. Phase: Überfahrt der Rampe vollgesperrt, Umleitung über Kreisverkehr Karl-Marx-Allee.

3. Phase: Matthias-Domaschk-Straße gesperrt, Umleitung über Stauffenbergstraße.

Beendete Sperrungen

Großschwabhäuser Straße: Halbseitige Sperrung aufgehoben

Schützenhofstraße: Sanierung der Trinkwasserleitung beendet