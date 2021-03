Steigende Corona-Infektionszahlen in Stadt und Land

Die Zahl der Corona-Infektionen in der Stadt Jena sind am Wochenende weiter gestiegen, ebenso der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz. Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Samstag bis 24 Uhr acht neue SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. eine Person wurde als genesen eingestuft, damit gibt es in der Stadt aktuell 277 Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena stieg leicht auf 72,2.

Im umgebenden Landkreis gab es mehr Meldungen positiver Corvid-19-Test, Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurden am Sonnabend 22 Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt jetzt 3.086. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis beträgt 119,3.