Steigende Mieten: Was gegen den Vergleich Jenas mit München spricht

Jena. Jenaer Mieterverein zum Mietspiegel-Kommentar des Bürgermeisters

Der Hinweis auf München reicht nicht aus. Das merkt Diana Gelbhaar als Vize-Vorsitzende des Jenaer Mietervereins an zum Kommentar von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) auf Jenas neuen qualifizierten Mietspiegel (Zeitungsbericht vom Donnerstag, 2. November). Jena sei nicht München, sagte Gerlitz bei der Gelegenheit. „Das mag richtig sein, ist doch die durchschnittliche Wohnraummiete, aber auch das durchschnittliche Einkommen in München wesentlich höher als in Jena“, erwidert Diana Gelbhaar. Gleichwohl solle der neue Mietspiegel nicht derart kommentiert werden, dass die Entwicklung der hiesigen Wohnraummieten für die Mieter doch gar nicht so schlimm sei, wie Gerlitz durchaus verstanden werden könne.

Isolierte Verweise auf Baualtersklassen und Wohnlagen könnten nicht verdecken, dass steigende Mieten, Heiz- und kalte Betriebskosten, gepaart mit erheblichen Preissteigerungen bei Haushaltsenergie, Lebensmitteln die Menschen finanziell belasten. Besonders belastet seien einkommensarme Haushalte, bei denen auch eine verhältnismäßig geringe Mieterhöhung das Haushaltsbudget durcheinanderbringe: selbst in einfachen Wohnlagen und den zwischen 1968 und 1991 errichteten Neubauten seien die Kaltmieten seit dem letzten Mietspiegel 2021 um durchschnittlich fünf Prozent gestiegen. „Dies alles muss die Politik im Blick haben und nicht nur einen Hinweis auf Wohnraummieten in München. Ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen ist wenig hilfreich.“