Sternenlese: Zwei neue Hochkaräter im Programm

Jena. Tatort-Schauspieler Mark Waschke und ESA-Astronaut Matthias Maurer kommen im November nach Jena zur „Sternenlese“

Die Ernst-Abbe-Bücherei und das Zeiss-Planetarium haben ihr diesjähriges „Sternenlese“-Programm nicht nur um zwei hochkarätige Lesungen, sondern auch um einen Kooperationspartner ergänzt. Gemeinsam mit der Jenaer Universitätsbuchhandlung Thalia ist es ihnen gelungen, Matthias Maurer am 27. November um 20 Uhr ins Zeiss-Planetarium Jena einzuladen. An diesem Abend wird der ESA-Astronaut im Kuppelsaal des Planetariums seine Autobiografie vorstellen, die im Oktober 2023 erscheint.

Mit Live-Performance in „Die Zeitmaschine“ von H.G. Wells eintauchen

Große Vorfreude herrscht auch auf die Sternenlese-Live-Performance am 4. November, um 20.30 Uhr. In einer multimedialen Show lassen Schauspieler Mark Waschke, Musiker Stefan Weinzierl und Visual Artist Rocco Helmchen das Publikum ins ferne Jahr 802.701 reisen und in den Klassiker „Die Zeitmaschine“ von H.G. Wells eintauchen.

Am 13. September, um 19.30 Uhr, findet bereits die nächste „Sternenlese“ mit Ruth Grützbauch statt. Sie ist Astronomin und betreibt ein mobiles Planetarium, das in ein Lastenrad passt. In ihrem Buch erzählt sie die Geschichte des Kosmos erstmals als eine der Galaxien.

Torben Kuhlmann liest aus „Armstrong. Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond“

Das Highlight zum Jahresabschluss wird die „Kinder-Sternenlese“. Am 3. Dezember um 16 Uhr wird Kinderbuchautor und Illustrator Torben Kuhlmann mit seinem Kinderbuchbestseller „Armstrong. Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond“ im Planetarium zu Gast sein. Der Erlös dieser Veranstaltung wird zu 100 Prozent an den Palliativ-Verein „Leben heißt auch sterben e.V.“ gespendet. Tickets für alle Lesungen können vor Ort im Zeiss-Planetarium Jena oder online erworben werden. Karten für die Lesung mit Matthias Maurer sind ebenso in der Thalia Neue Mitte und online erhältlich.