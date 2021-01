Der Sternsinger-Segen kommt 2021 auf anderen Wegen als sonst zu den Menschen in Jena und im Saaleland. Die Gemeinden haben vielfach Videos mit den Sternsingern gedreht, die man sich im Netz herunterladen kann. Die Segensschilder kommen per Post.

Sternsinger verteilen Haussegen in Jena diesmal per Video

Rund um den Dreikönigstag haben die Sternsinger sonst immer einen vollen Terminkalender. Sie klingeln bei Familien, Unternehmen und in Rathäusern, um die Botschaft von Jesus' Geburt und den Wunsch nach Frieden zu den Menschen zu bringen. Sie verteilen den Haussegen und bitten um Spenden für internationale Hilfsprojekte. In diesem Jahr ist den Sternsingern das jedoch durch Corona verwehrt.

„Wir haben mit unseren drei Sternsingergruppen in Jena, Camburg und Apolda Videos gedreht, in denen die Kinder ihre Segenswünsche weitergeben“, berichtet Norbert Comouth von der Katholischen Gemeinde Jena. Auch Spenden werden diesmal nicht an den Haustüren gesammelt, sondern über ein Online-Spendenkonto. Gesammelt wird dieses Jahr für Kinder auf der ganzen Welt, die besonders unter den Folgen der Corona-Krise leiden.

„Den Haussegen können Interessierte natürlich auch bekommen, einige unserer langjährigen Partner haben sich schon angemeldet, denen bringe ich die Schilder vorbei und werfe sie in den Postkasten. Man sie sich aber auch in der Gemeinde abholen“, berichte Comouth.

Wer an die Camburger Sternsinger spenden möchte, kann das online über das Spendenkonto tun.