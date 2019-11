Mit warmen Worten und einer Ehrenmitgliedschaft hat der Förderkreis Leuchtenburg seinen langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Poßögel verabschiedet. Neun Jahre stand der heute 76-Jährige aus Bollberg dem Verein vor, der die Stiftung Leuchtenburg ideell und finanziell unterstützt.

Poßögel tritt aus gesundheitlichen Gründen ab, seit Herbst hat bereits Werner Klüger den Vorsitz übernommen, am Mittwochabend wurde der Bürgermeister von Seitenroda von den Mitgliedern des Förderkreises in diesem weiteren Ehrenamt einstimmig bestätigt. „Du warst immer und stetig da“, sagte Klüger vor den gut 70 Gästen.

Poßögel, der nach der Wende ein Straßen- und Tiefbauunternehmen in Hermsdorf erfolgreich aufgebaut hatte, habe fachlich besonders die Bauprojekte an der Leuchtenburg unterstützt. „Wenn mal eine Maschine geklemmt hat, hast du gesagt: Okay, ich kann’s regeln“, sagte Klüger. Zudem ist der 76-Jährige ein „wesentlicher Kämpfer für die Barrierefreiheit“ der Burg.

„Sollte ihr mich nochmal brauchen ...“

Legendär war auch eine Aktion im Winter, als der Burgberg unter Schneemassen nicht erreichbar schien. Poßögel orderte seinen Winterdienst an, der für freie Bahn sorgte. „Sollte ihr mich nochmal brauchen: Mein Sohn hat die Fahrzeuge noch“, erwiderte Poßögel lächelnd.

Dem Förderkreis bleibt er weiter bestehen – und nutzt wohl auch die Kontakte zu Gunther Emmerlich, den er einst bei einer Preisskat-Runde an der Ostsee kennengelernt hatte. Poßögel konnte den Entertainer für jährliche Skat-Runden auf der Burg begeistern, bei denen ebenfalls Spenden für die Leuchtenburg gesammelt wurden.

Neben Poßögel legte auch Schatzmeisterin Elfriede Meinhardt aus Kahla ihr Amt aus Altersgründen nieder. Als Nachfolgerin konnte Irene Schlotter aus Greuda gewonnen werden. Bestätigt im Amt wurden Caterina Leichsering (stellvertretende Vorsitzende und Weinbauverantwortliche), Stephan Marx (zweiter Stellvertreter), Ulrike Kaiser als Geschäftsführerin, Gabriele Kriegel (Fachbereich Museumspädagogik) sowie als neue Verantwortliche für Bau und Denkmalpflege Sylvia Schorcht.

Förderkreis steht finanziell gut da

Der Förderkreis steht auf festen finanziellen Füßen, auch wenn die Gewinne aus dem Verkauf des Leuchtenburg-Weins zurückgehen werden. Grund dafür ist die geringe Traubenlese im Trockenjahr 2019, so dass die Kelterei im kommenden Frühjahr nur 1300 Flaschen Leuchtenburg-Wein liefern kann, informierte Caterina Leichsering.

Die Flaschen sollen nun vor allem für Ausschänke am Weinberghaus genutzt werden, dafür plant der Verein fünf bis zehn zusätzliche Veranstaltungstermine. 7000 Euro reicht der Verein in diesem Jahr aus Weinverkauf-Gewinnen an die Stiftung weiter.