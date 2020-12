Stiebritz: Miteinander und Zusammenhalten gilt für Kinder und Eltern

Der Kindergarten "Kleine Strolche" in Stiebritz kann sich in diesem Jahr über großzügige Spenden freuen. So bekam der gemeindeeigene Kindergarten rund 500 Euro vom Erlös eines Kinderkleidermarktes, den Eltern organisiert hatten, von Karolin Kasparek(2.v.li.) und Jessika Bechler (r.) überreicht. Renate Huszar (2.v.r.) übergab Kita-Leiterin Katrin Hädrich (vorn 3.v.r.) einen Scheck über 300 Euro, den ihre Familie ausgestellt hatte, die zwei Kinder bei den "Strolchen" hat. Bürgermeister Gunter Grau (li.) nutzte die Gelegenheit, um sich bei dem Kindergarten-Team für die gute Arbeit in der Corona-Zeit zu bedanken.