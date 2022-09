Stiebritzer Grundschüler wieder im Schulgebäude

Stiebritz. Wegen anhaltender Bauarbeiten musste die Grundschule Stiebritz in Ausweichquartieren starten. Nun können die Schüler zurück kommen.

Die erste Woche des neuen Schuljahrs haben die Schülerinnen und Schüler der Stiebritzer Grundschule „Talblick“ in benachbarten Ausweichquartieren verbracht. Die erste Klasse weiche dafür in Gemeinderäume in Stiebritz aus, die zweite in die ehemalige Gaststätte in Kösnitz, die dritte in den Gemeindesaal von Nerkewitz und die vierte in die alte Schule von Zimmern aus. Schulleiterin Michaela Posse sei den beteiligten Bürgermeistern für ihre schnelle und unkomplizierte Kooperation dankbar. Mit dem Montag, 5. September, seien die Bauarbeiten im Obergeschoss der Schule soweit abgeschlossen, dass die erste und zweite Klasse wieder einziehen dürfen. Ende der Woche seien dann die dritten und vierten Klassen dran. Insgesamt 123 Kinder besuchen die Grundschule in sieben Klassen.

„Unser Jahresprojekt Landleben konnten wir vor Ort gut starten“, sagt Posse. Die zweite Klasse habe in Kösnitz unter anderem die Feuerwehr, den Reitverein und den Gerichtsstein besucht. Der praktisch-orientierte Unterricht sei für die Kinder spannend gewesen. Im Rahmen des Projektthemas sei es geplant auch zukünftig jeden Freitag an verschiedenen Beispielen Landleben früher und heute zu vergleichen. Im Mai wolle man das mit einem Schulfest abschließen.

Der Schulstart im Projekt bedeute aber keinen inhaltlichen Unterrichtsausfall, da die ersten zwei Schulwochen in Grundschulen vom Schulamt als Klassenleiterwochen festgelegt worden seien und der Wieder-Eingewöhnung dienten, erklärt Posse.

Über die Umbauten sei Schulleiterin Posse grundsätzlich froh. „Die Umsetzung ist technisch in Ordnung“, sagt sie. Die Kabelkanäle verlaufen an den Wänden und unter der Decke. Dafür wünsche sie sich eine optisch ansprechende Lösung: „Es wäre gut, wenn eine Schallschutzdecke auch als Verdeck für die Kabel eingezogen wird.“ Eine Schallschutzdecke gebe es bisher nur in einem Unterrichtsraum.

An der Reinigung der durch die Bauarbeiten verschmutzen Klassenräume wollen sich neben dem Kollegium auch einige Eltern beteiligen, so Posse. Manche kleineren Arbeiten sollen noch bis zu den Herbstferien andauern, zum Beispiel die Installation der Rauchmelder.

Die Bauarbeiten waren für alle eine Herausforderung. Besonders da sich im selben Gebäude auch ein Kindergarten befände. „Ich danke den Eltern der Kindergartenkinder für ihr Verständnis gegenüber dem Lärm und Schmutz“, sagt Posse.