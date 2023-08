Stiftung gegen die Einsamkeit im Alter sucht weitere Unterstützer

Jena. In der Stadtkirche St. Michael wurde am Dienstag eine Stele der Martinsschmaus-Stiftung aufgestellt. Sie ist als Würdigung des Ehrenamtes gedacht und bietet noch Platz für weitere Namen.

Pfarrer Johannes Bilz steht vor der neuen gläsernen Stele in der Stadtkirche St. Michael, die auf die Martinsschmaus-Stiftung hinweist. „Der Martinsschmaus als charitatives Projekt ist für die Stadtkirche eine wunderbare Sache“, sagt er. Dass es den Martinsschmaus für bedürftige Senioren gebe, sei ein großer Verdienst von Berno Kremlitschka und Volker Lissner sowie natürlich vom verstorbenen Initiator des Projekts – Ralf Kleist.

Kremlitschka als Stiftungsvorsitzender und Lissner als sein Stellvertreter haben die Martinsschmaus-Stiftung am 11. November 2022 ins Leben gerufen – mehr als 40 Stifter haben sich bereits angeschlossen. Nach dem plötzlichen Tod von Ralf Kleist sei ihnen bewusst geworden, wie wichtig es ist, das wohltätige Projekt auf sichere Beine zustellen, so Kremlitschka. Es sollten nachhaltige feste Strukturen geschaffen werden, um die soziale Idee von Ralf Kleist für die Zukunft zu sichern und weiterentwickeln zu können.

300 bis 350 Bedürftige schmausen in der Stadtkirche

Im Jahr 2017 war auf Wirken von Kleist erstmals ein Martinsschmaus in der Stadtkirche veranstaltet worden. Damals habe man noch gar nicht abschätzen können wie groß die Resonanz wird und wie viel Aufwand die Verköstigung der Bedürftigen in der Stadtkirche bedeute, erinnert sich Lissner. Mittlerweile stehe am 14. Oktober der 7. Martinsschmaus an. Jährlich seien zwischen 60 und 80 freiwillige Helfer dabei. Die Stadtkirche sei in kürzester Zeit zum Restaurant umgestaltet, in dem etwa 300 bis 350 bedürftige Menschen bewirtet werden, sagt Lissner. „Die Menschen helfen einfach gern, weil es ein gutes Gefühl ist, ein Lächeln geschenkt zu bekommen“, sagt Kremlitschka.

Genau dieses Lächeln wollten Lissner und Kremlitschka mit der Stiftung auch in Zukunft erhalten. Die Stiftungsgründung habe allerdings bei der Behörde teilweise Irritation ausgelöst, erinnert Lissner zurück. Stehe doch meist ein größeres Stiftungskapital hinter solch einer Gründung. Das sei hier anders. „Doch da das Projekt bereits seit sechs Jahren existierte, konnte sich auch nachweisen lassen, dass es durch tätige Mithilfe und Spenden getragen wird“, so Lissner. Mittlerweile habe man eine aktive Zusammenarbeit mit Stiftungen und Vereinen über Thüringen hinaus angestrebt, um das Stiftungs-Anliegen zu stärken, so Kremlitschka.

Ralf-Kleist-Projekt: Ideen noch bis September einreichen

Das Stiftungskapital soll im besten Fall beständig weiter wachsen, hoffen die Gründer und auch die Stifter-Liste dürfe weiter anwachsen: Auf der neuen Glas-Stele ließ man extra genügend Platz, um weitere Stifter hinzuzufügen. Optisch ist die Stele an die der Kirchenstiftung St. Michael angelehnt. Beide wurden schließlich von der Agentur ctw designt. Die Jenaer Werbeagentur wird von Kremlitschka und Lissner gemeinsam geführt. Die Stele in der Stadtkirche sei vor allem auch als Würdigung des Ehrenamtes und des bürgerschaftlichen Engagements gedacht.

Auch das von der Stiftung initiierte „Ralf-Kleist-Projekt“ soll dazu beitragen, dem wachsende Phänomen der Alterseinsamkeit entgegenzuwirken: Noch bis zum 30. September können Projektideen bei der Stiftung eingereicht werden, welche der Vereinsamung von Senioren entgegentreten. Aus den eingereichten Projektideen wird der Vorstand und das Kuratorium der Stiftung schließlich eine Auswahl treffen und für die Umsetzung 500 Euro zur Verfügung stellen. Je nach Umfang und Dauer der sozialen Initiative könne die Höhe der Mittel aufgestockt werden. Die Sieger-Initiative soll am 11. November bekanntgegeben werden.

Der nächste Martinsschmaus ist am 14. Oktober in der Stadtkirche geplant. Wer die Martinsschmaus-Stiftung unterstützen möchte, kann sich unter martinsschmausstiftung.de weiter informieren.