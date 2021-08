Stillen und Wickeln in Jena willkommen

Wo Mütter in Jena ihr Baby stillen können, soll demnächst in einer App aufbereitet werden. :

Jena. Verwaltung will für Jena eine familienfreundliche „Baby-Map“ als Stadtplan und Website entwickeln

Die Stadt Jena will baby- und familienfreundliche Orte etablieren, damit Eltern auch außerhalb der eigenen vier Wände eine Willkommensatmosphäre erleben. Laut einer Umfrage ist der Wunsch nach geschützten Still- und Wickelorten groß.

Deshalb bittet die Stadtverwaltung nun lokale Akteure (Geschäfte, Vereine, Cafes, öffentliche Einrichtungen) um Mithilfe. Wie kann diese aussehen? Man kann den bereits vorhandenen Still- oder Wickelplatz melden, einen neuen Still- oder Wickelplatz einrichten oder sich als „stillfreundlicher Ort“ melden (es gibt zwar keinen extra Raum, aber „Stillen ist Willkommen“). Am Ende soll eine „BabyMap“ – ein Stadtplan, eine Website – mit allen teilnehmenden Akteuren entstehen, teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem erhalten die Einrichtungen ein Logo für außen, das sie als einen familienfreundlichen Ort mit Still- oder Wickelmöglichkeit kennzeichnet.

Kontakt: Frühe Hilfen der Stadt Jena, Telefon: 0162 - 3877976; e-Mail: babymap.jena@gmail.com