Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stimme des Protestes aus Tunesien in Jena

Mit einem spannenden Crossover-Konzert setzt die Jenaer Philharmonie ihre Reihe „Six Continents“ am Dienstag fort: Die tunesische Sängerin und Komponistin Emel Mathlouthi ist im Volksbad mit ihrer Band zu erleben gemeinsam mit dem Orchester der Jenaer Philharmonie unter der musikalischen Leitung des Dirigenten Tobias Deutschmann, der sich auch einen Namen als erfahrener Dirigent bei Musical-Aufführungen gemacht hat.

Die in dieser philharmonischen Spielzeit begonnene musikalische Reise führt die Zuhörer nach dem Crossover-Konzert dieser Erdteil-Reihe im Dezember mit dem österreichischen Hang-Spieler Manu Delago von Europa aus weiter auf den afrikanischen Kontinent, genauer gesagt nach Nordafrika. Emel Mathlouthi wurde während des Arabischen Frühlings zur „Stimme der Revolution“ in ihrem Heimatland Tunesien, und ihr Song „Kelmti Horra“ (deutsch: „Mein Wort ist frei“) zu einem viralen Hit. Die Sängerin ließ dort das Genre des Protestsongs wieder aufleben, orientiert an Ikonen wie Joan Baez und politisch aktiven arabischen Musikern. In ihrem 2017 erschienenen Album „Ensen“ verband sie schließlich arabische Rhythmen mit elektronischen Trip-Hop-Effekten und ihrer politischen Botschaft zu einem ganz eigenen Sound.

Mit dieser Konzertreihe kommen sie im Volksbad zusammen – die beiden Flaggschiffe der Jenaer Kultur: die Jenaer Philharmonie und die Kulturarena. Die Musik der ganzen Welt soll dabei näher erkundet werden. Sechs Kontinente, sechs Crossover-Konzerte, sechs Begegnungen zwischen Klassik und Weltmusik. Und das nicht nur in dieser Spielzeit, sondern auch noch in der Spielzeit 2021/22. Tickets fürs Konzert sind erhältlich bei der Tourist-Information, online unter www.jenaer-philharmonie.de sowie ab eine Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse. Mit Vorlage der Thoska-Karte bekommen Studierende der Friedrich-Schiller-Universität und Ernst-Abbe-Hochschule in der Tourist-Information und an der Abendkasse ohne weitere Zuzahlung ihr Kulturticket – aber nur solange der Vorrat reicht.

Crossover-Konzert der Jenaer Philharmonie, Dienstag, 3. März, 20 Uhr, Volksbad