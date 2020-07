Jena. Neuer Verein zeigt sich am 18. Juli in Jena

„Stimme für Jena“ in der Johannisstraße

Der neue Verein „Stimme für Jena“ präsentiert sich am morgigen Sonnabend, 18. Juli, der Öffentlichkeit: zwischen 10 und 16 Uhr vorm „Lo Studente“ in der Johannisstraße.

Zu den Mitstreitern gehören gewerbliche Mittelständler, Kleinunternehmer, Gastronomen, Veranstalter, Selbstständige, Freiberufler und weitere interessierte Bürger der Stadt. Ihnen geht es darum, den öffentlichen Diskurs mit der Stadtverwaltung Jena zu suchen. Der Verein sieht sich als „konstruktive Kraft, um der oft fehlenden oder unzureichenden Einbeziehung in uns betreffende Entscheidungen durch die Exekutive der Stadt Jena zu begegnen“, so heißt es in der Einladung. Nicht zuletzt die Pandemie und die Folgen des Lockdowns haben die Mitstreiter zusammengeführt. Und so geht es ihnen um „ein gemeinsames Agieren mit den Verantwortlichen der Stadt Jena nicht ohne, sondern mit uns auf Augenhöhe, um unsere wirtschaftliche Zukunft zu sichern“. Ebenso wichtig ist dem Verein „die Wiederbelebung eines bunten und pulsierenden Kulturlebens in der Stadt“.

Der Rost brennt; es gibt Bier und Limo vom Fass. Robert Ackermann (DJ Acki aka, Mr. Saxx) gestaltet den kulturellen Rahmen.