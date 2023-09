Störanfällige Leitung wird erneuert

Der Zweckverband Jena-Wasser erneuert eine störanfällige Trinkwasserleitung in der Schützenhofstraße in Jena-Nord (Symbolfoto).

Jena. Schützenhofstraße: Bauarbeiten beginnenam 18. September.

Der Zweckverband Jena-Wasser erneuert eine störanfällige Trinkwasserleitung in der Schützenhofstraße in Jena-Nord. Die Arbeiten beginnen am Montag, 18. September, und sollen bis Mitte November abgeschlossen sein. Insgesamt werden 100 Meter Versorgungsleitung erneuert.

Da die Bestands- wie auch die neue Leitung zu großen Teilen über private Grundstücke abseits der Straße verliefen, seien durch die Bauarbeiten nur geringe Verkehrseinschränkungen zu erwarten. So müsse erst in einem zweiten Bauabschnitt etwa ab Mitte Oktober die Schützenhofstraße auf Höhe des Kindergartens „Flohkiste“ halbseitig gesperrt werden, informiert der Zweckverband am Dienstag.

Ab diesem Zeitpunkt könnten die vorhandenen Parkflächen in einem Bereich zwischen dem Kindergarten und der Kreuzung zur Naumburger Straße nicht genutzt werden. Auch müssten die Treppenanlage und die Grünfläche im Bereich des Kindergartens „Flohkiste“ gesperrt werden. Während des Bauprozesses müssen nach Angaben von Jenawasser zwei Hausanschlüsse auf die neue Versorgungsleitung umgebunden werden.

Im Rahmen dieser Arbeiten werde es zu kurzzeitigen Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung kommen. „Darüber werden die betroffenen Anschlussnehmer rechtzeitig separat informiert.“