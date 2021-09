Beim Zusammenstoß mit einem Linienbus ist in Jena eine Straßenbahn entgleist.

Straßenbahn bei Kollision mit Linienbus in Jena entgleist

Jena. Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus ist in Jena eine Straßenbahn entgleist. Der Straßenbahnverkehr musste vorübergehend unterbrochen werden.

Am Roten Turm ist am Donnerstagmorgen eine Straßenbahn des Jenaer Nahverkehrs entgleist. Wie die Stadtwerke Jena mitteilten, war es aus bisher ungeklärter Ursache gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung Löbdergraben/Fischergasse zur Kollision mit einem Linienbus gekommen.

Der Straßenbahnverkehr musste daraufhin unterbrochen werden. Warum die Straßenbahn der Linie 2 von Jena Ost kommend und der Bus der Linie 14 gleichzeitig die Kreuzung Richtung Stadtzentrum passierten, müsse noch geprüft werden. Die Polizei war vor Ort und nahm den Vorfall auf.

Die Strecke konnte gegen 11.25 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

