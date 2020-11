Straßenbahn fährt gegen 14-Jährige - Bei Unfall verletzt

Straßenbahn fährt gegen 14-Jährige

Kurz vor 16 Uhr kam es am Montag zu einem Unfall im Gleisbereich der Straßenbahn. Eine 14-Jährige überquerte die Bahngleise auf Hohe der Haltestelle Jenertal und beachtete nicht die abfahrende Straßenbahn. Trotz Notbremsung konnte der Bahnfahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Glücklicherweise verletzte sich das Mädchen nur leicht.

Bei Unfall verletzt

Am Montag ereignete sich gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall in der Rudolstädter Straße. Ein 33-jähriger Kradfahrer wollte an der Ampel Rudolstädter Straße/ Winzerlaer Straße geradeaus in Richtung Zentrum fahren. Eine entgegenkommende 38-jährige Fahrerin eines Skoda übersah das Motorrad beim Abbiegen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Kradfahrer erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

