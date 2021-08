Straßenbahn übersehen: Führerschein weg - Mutter lässt Tochter nach Diebestour zurück - Minutiöser Diebstahl

Jena / Königshofen. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Straßenbahn übersehen: Führerschein weg

Mit einer Straßenbahn kollidierte am Dienstagabend ein 27-jähriger VW-Fahrer in Jena. Als der junge Mann den Roland-Ducke-Weg in Richtung Stadtrodaer Straße fuhr, bemerkte er bei der Überfahrt der Straßenbahngleise nicht, dass eine Bahn gerade von einer Haltestelle stadteinwärts losgefahren ist. Die Kollision konnte nicht mehr verhindert werden, sodass beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Personen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte fest, dass der 27-Jährige leicht unter Alkohol steht, sodass noch eine Blutentnahme und die vorläufige Sicherstellung des Führerscheines erfolgte.

Einbrecher mit minutiösem Abbau

Den Diebstahl eines GPS-Gerätes teilte am Dienstagmittag ein Mitarbeiter der Argrargenossenschaft Königshofen mit. Der oder die unbekannten Täter gelangten in der Nacht zuvor auf das umfriedete Gelände und bauten vom Dach eines Traktors das Gerät, welches mit einem Schloss gesichert wurde, fein säuberlich ab. Auch die Verkabelung wurde durch die Unbekannten akribisch demontiert und mitgenommen. Der Beuteschaden wird aktuell auf 6.000 Euro geschätzt.

Familie auf Beutezug: Mutter lässt Tochter zurück

Am späten Dienstagnachmittag betrat eine osteuropäische Familie eine Drogerie in der Goethe-Galerie in Jena. Die Mutter nahm sich aus dem Regal einen Parfumtester und übergab diesen an ihre 10-jährige Tochter. Das Mädchen steckte diesen ein und versuchte das Geschäft unbemerkt zu verlassen. Durch den Ladendetektiv konnte die Handlung beobachtet werden, sodass die 10-Jährige kurz nach dem Verlassen der Parfümerie angesprochen wurde. Sie gab das Beutegut, welches einen Wert von 149 Euro hatte, zurück. Die 10-jährige Diebin und ihr Vater konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Mutter, welche Anstifterin der ganzen Sache war, überließ ihre 10-Jährige ihrem Schicksal und entfernte sich unbemerkt.

Pkw übersehen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Traktor kam es am Dienstagnachmittag kurz vor Droschka. Eine 49-jährige Kia-Fahrerin war auf der B7 aus Richtung Trotz kommend unterwegs, als ein 61-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus einem landwirtschaftlichen Weg auf die Bundesstraße auffahren wollte. Der Mann übersah den herannahenden PKW und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

