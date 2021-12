Streik am 24. Dezember

Thorsten Büker über die schlimmen Zustände bei der Weihnachtsmann GmbH.

Auch das noch: In Stralsund ist der Weihnachtsmann verhaftet worden. Der freundliche alte Mann mit rotem Mantel und weißem Rauschebart entpuppte sich als Schwurbler und hielt sich nicht an Recht und Gesetz. Ohnehin muss man sagen, dass das die hierarchischen Strukturen der Weihnachtsmann GmbH noch aus dem Industriezeitalter stammen und mit einem modernen Management-System so wenig gemein haben wie die Arbeit des Immobilienausschusses mit Transparenz. Unzählige Überstunden, kranke Mitarbeiter, alles die Folgen von Weisung und Kontrolle. Längst haben sich die Weihnachtselfen gewerkschaftlich organisiert und holen zum finalen Schlag aus. Sie haben die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt und rufen am 24. Dezember zum Streik auf. Das wird bitter. Und bitter gezeichnet werden auch unsere Gesichter während der Bescherung sein. Nun auf das Christkind zu hoffen, ist natürlich auch ein ethischer Fehler: Nicht nur, weil es in Süd- und Westdeutschland unterwegs ist. Kinderarbeit ist seit Jahren verpönt und eigentlich ist es ein Skandal, dass am 24. Dezember eine moderne Gesellschaft Ausnahmen zulässt. Alle Jahre wieder.