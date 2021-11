Streit auf Spielplatz in Jena eskaliert

Jena. Erst stritt die Kinder, dann die Eltern. Und das nicht nur verbal.

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 28-Jährigen und einer 29-jährigen Frau kam es am Sonntagnachmittag in der Stauffenbergstraße in Jena, heißt es in einer Polizeimeldung. Dem Streit vorausgegangen war augenscheinlich ein Streit der Kinder auf einem nahegelegenen Spielplatz. Hierdurch gerieten auch die Mütter verbal aneinander. Das gipfelte darin, dass die 28-Jährige zum Schlag ausholte und die 29-Jährige mit der flachen Hand im Gesicht traf. Die Täterin konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Eine medizinische Betreuung brauchte die Verletzte nicht. Eine Anzeige wegen Körperverletzung sei aufgenommen worden, heißt es weiter.

