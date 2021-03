Jena. Ein Fußgänger und ein Autofahrer sind in Jena wegen dessen Fahrweise aneinander geraten. Bei dem Streit flogen schließlich die Fäuste.

Streit in Jena eskaliert: Autofahrer schlägt auf Fußgänger ein

Ein Fußgänger wurde am Donnerstag in Jena geschlagen, weil er sich über die Fahrweise eines Autofahrers beschwerte. Wie die Polizei mitteilte, war der 23-Jähriger auf der Straße Im Langetal unterwegs, als nach seinem Empfinden ein BMW sehr dicht an ihm vorbeifuhr. Um seinen Unmut darüber kund zu tun, machte er daraufhin eine Geste, die den Autofahrer dazu veranlasste anzuhalten.

Nach einem kurzen Disput schlug der unbekannte Autofahrer den jungen Mann ins Gesicht. Auf die Frage hin, was das denn soll, bekam er gleich noch zwei Schläge ins Gesicht. Anschließend stieg der Unbekannte in sein Fahrzeug und fuhr davon.

