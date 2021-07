Streit um die CO2-Kosten in Jena

In der Bürgerinitiative für Soziales Wohnen in Jena und Fridays for Future fordern die Aktivisten die Stadt auf, mit CO2-Preis-Kosten nicht nur die Mieter zu belasten.

Jena. Jenawohnen finanziert mit Gewinnen Nahverkehr und Bäder mit. CDU diskutiert mit Bürgerinitiative, inwieweit eine Kostenübernahme möglich ist.

In der Mitteilung der Bürgerinitiative für Soziales Wohnen in Jena und Fridays for Future forderten die Aktivisten die Stadt auf, mit CO 2 -Kosten nicht nur die Mieter zu belasten: „Das Unternehmen erwirtschaftet jährlich über 17 Millionen Euro Gewinn. Die Hälfte der CO 2 -Mehrkosten zu übernehmen, wie ursprünglich geplant, wäre für Jenawohnen wirtschaftlich durchaus möglich“.

Bastian Stein von der CDU-Fraktion im Stadtrat hält dagegen: „Das stimmt so nicht. Mit den Gewinnen des Unternehmens werden der gesamte Jenaer Nahverkehr und die Bäder mitfinanziert und über die Ausschüttungen die Aufgaben im Klimaschutz, im sozialen und kulturellen Bereich finanziert.“

Insgesamt sei die finanzielle Leistungsfähigkeit prekär. Für 2022 sei im Haushalt ein Minus 24,6 Millionen Euro geplant. Damit sei der Haushalt kaum genehmigungsfähig. Ohne den Beitrag von Jenawohnen wäre es noch schwieriger. Daneben nehme Jenawohnen mit Mietsteigerungen unter Inflation, durchschnittlichen Bestandsmieten von unter sechs Euro pro Quadratmeter und Kulanz bei coronabedingten Zahlungsverzügen eine soziale Aufgabe wahr.