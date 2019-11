Streit um die Jenaer Volkshaus-Orgel geht weiter

Tiago de Oliveira Pinto ist sich in diesem Punkt schon einmal sicher: Der im Zuge des Volkshaus-Umbaus erwogene Ausbau der Orgel im großen Saal würde einen „klaren Verstoß“ gegen die seit 2003 bestehende Unesco-Konvention zum immateriellen Kulturerbe darstellen, so sagte der aus Brasilien stammende Musik-Professor am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung.

Pinto ist an der Weimarer Musikhochschule „Franz Liszt“ Inhaber des Lehrstuhls für „Transcultural Music Studies“ – einer von weltweit 500 Unesco-Lehrstühlen und darunter der einzige musikwissenschaftliche. Zudem arbeitet Pinto im Komitee für immaterielles Kulturerbe der deutschen Unesco-Kommission als der Musik-Experte. Und so wolle er auch erst einmal Vorsicht walten lassen mit Urteilen zum Jenaer Fall, der im nächsten Schritt von ihm „weitergereicht“ werde. „In der deutschen Unesco-Kommission werden wir uns dazu aber positionieren.“

Klar sei, dass die hiesige Orgel-Landschaft den Erbe-Status zuerkannt bekommen und Deutschland die Konvention von 2003 ratifiziert habe. Vor allem dürfe die Jenaer Sauer-Orgel nicht verschrottet werden. Da möge zumindest ein anderer Standort gefunden werden. „Darüber hat man ja nicht mit uns gesprochen.“

Stadt kündigte Ausbau für kommenden Sommer an

Jonas Zipf, Leiter des städtischen Eigenbetriebes Jenakultur, hatte Ende des Vormonats den Ausbau „vorbehaltlich der Zustimmung des Denkmalschutzes“ für den kommenden Sommer angekündigt.

Wichtigstes Argument: Die mit dem Ausbau vergrößerte Bühne berge das „einzige signifikante Potenzial“, für die Jenaer Philharmonie die Akustik zu verbessern – im großen Rahmen: im Zuge des Volkshaus-Umbaus zum Kongresszentrum. Hinzu kämen Kosten von 350.000 oder 750.000 Euro für eine Sanierung oder eine Modernisierung.

„Noch sind wir nicht so weit“, sagte Jonas Zipf am Mittwoch angesichts des nahenden Streits. Für die Denkmalschutz-Behörde gehörten in ihre Position die Belange der Unesco-Konvention mit einbezogen. Doch ist die Verbindung vom Erbe-Status der Orgel und vom Denkmalschutz für das Volkshaus für Jonas Zipf so ein springender Punkt. Geht das? Andererseits: Hatte die Stadt einst bei ihren Mietvertragsverhandlungen zum Volkshaus mit der Ernst-Abbe-Stiftung als Eignerin nicht die Orgel-Sanierung eingefordert? „Jein“, sagte Zipf dazu. „Die Frage war offengelassen worden.“

Klar sei aber, dass Stadt und Stiftung nun in der Orgel-Frage eine gemeinsame Auffassung vertreten, möge Jenakultur auch die „bissel undankbare“ Aufgabe zugefallen sein, den Finger in die Wunde zu legen. Nicht von ungefähr hätten die Philharmonie-Generalmusikdirektoren der letzten Jahrzehnte die Orgel kaum oder gar nicht in ihre Spielzeit-Programme einbezogen.

Mit „historischer Zufälligkeit“ sei jenes Instrument 1988 aus Berlin nach Jena verpflanzt worden. Diese „ein bisschen zu große“ Orgel und das Volkshaus, das sei „keine glückliche Liaison“, sagte Zipf. „Zu einer ehrlichen Diskussion würde es gehören zu sagen: Es müsste ein anderes Instrument her. Das wäre aber noch mal eine zweistellige Millionensumme.“

Selbst der Einbau der Orgel anderen Orts „wäre nicht anspruchsfrei“, sagte der Jenakultur-Chef. Und so hätten etwa auch Versuche, Jenaer Partnerstädte für die Orgel zu erwärmen, „noch kein Interesse“ hervorgerufen.

Orgel-Gipfel beim OB

Kontakt und Dialog zum Thema scheue die Stadt keineswegs, so betonte Zipf. Mit den Unterzeichnern einer Petition wider den Ausbau werde es einen „Orgel-Gipfel“ beim OB geben. Ebenso seien ein Bericht an den Kulturausschuss für den 3. Dezember und die Antwort auf eine Stadtratsanfrage eingeplant.

Nun hofft Zipf, dass man in der Diskussion „fair miteinander umgeht“. Den „Deppen“ wolle er wegen des Anstoßes der Diskussion nicht geben, nachdem alle mit dem Orgel-Notstand Vertrauten über Jahre „wie die Katzen um den heißen Brei“ gegangen seien.