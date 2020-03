Claudia Mikat gehört zu den insgesamt 50 Tagesmüttern in Jena. Sie sind empört über die Regelung der Landesregierung zur Kinderbetreuung in Corona-Zeiten.

Streit um die kleinsten Jenaer Rotznasen

Mit den Rotznasen ihrer kleinen und noch nicht so immunstarken Schützlinge der Altersgruppe „1 bis 3“ leben auch die 50 Jenaer Tagesmütter stets und ständig. Das bekannte Dilemma der Ansteckungsgefahr. Eigentlich. In Corona-Zeiten sind die Tagesmütter jedoch sauer wegen der jüngsten Regelung der Landesregierung. Claudia Mikat, die seit fast neun Jahren als Tagesmutter in Jena arbeitet, fühlt sich so wie viele der Kolleginnen in eine Situation zwischen Pest und Cholera manövriert. Sie berichtete, dass die Jenaer Tagesmütter noch am Freitag jene Allgemeinverfügung ereilt habe, wonach sie gleich den Schulen und Kindergärten am Dienstag die Betreuung wegen der Pandemie einzustellen hätten. „Und dann am Montag die 180-Grad-Kehrtwende“, so berichtete Claudia Mikat: Vermittelt über den Fachdienst Jugend und Bildung der Stadt wurde den Tagesmüttern eine nachjustierte Regelung des Thüringer Sozialministeriums zugestellt. Danach ist es den Tagesmüttern nun freigestellt, ob sie in der Pandemie-Phase weiter Kinder betreuen oder nicht. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Claudia Mikat findet es „verantwortungslos, würden wir öffnen“. Diesmal sei es doch eine völlig neue Dimension, wenn Tagesmütter, andere Kinder und deren Familien infiziert würden. „Wir verstehen nicht, dass wir in eine Art Opferrolle gedrängt werden; wir finden das unfassbar.“ Zumal: In anderen Bundesländern gelte das amtliche Aussetzen der Betreuung für Tagesmütter wie für Schulen und Kindergärten. „Wir fragen uns, was da die Intention ist“, sagte Claudia Mikat. Nach ihrer Beschreibung hätte das Land Ausgleichszahlung leisten müssen, wären die Tagesmütter unter den Schließzwang der Verfügung gefallen. Würden sie aber nun nach dem Erfurter Ukas vom Montag die Betreuung aussetzen, entfalle der pro Kind fließende Förderbetrag, erläuterte Claudia Mikat: Schon im „normalen“ eigenen Krankheitsfall bekomme sie von ihrer Krankenkasse maximal zwei Monate den für ihre Arbeit nötigen Sachaufwand erstattet. Claudia Mikat, die ausgebildete Erzieherin und Heilpädagogin ist, hat zum Beispiel für die Betreuung dreier Kinder eine Wohnung angemietet. Frank Schenker, Sprecher des Thüringer Sozialministeriums, bestätigte auf Anfrage der Zeitung, dass für das Nachregeln der Verfügung das Infektionsschutzgesetz bemüht und die Paragraphen-Ziffer für Tagesmütter ausgeklammert worden ist. Zuständig sei aber das Bildungsministerium, wo der Vorgang in einem Zug mit den Belangen der Schulen und Kindergärten bearbeitet worden sei. Freiberuflers Risiko „Der Hintergrund ist: Die Zahl der möglichen neuen Kontakte scheint sehr eng begrenzt in diesen Kleingruppen von bis zu fünf Kindern“, so erläuterte Felix Knothe, Sprecher des Bildungsministeriums. „Es ist sozusagen kein signifikant erhöhtes Risiko.“ Deshalb sei es dem Ministerium in diesem Punkte wichtig gewesen, nicht pauschal zu schließen. Und zu den Einnahmeausfällen: Es gebe die politische Ansage, dass niemand im Regen stehen soll. Das Kabinett habe es auf dem Schirm, dass es auch für Freiberufler einer Formel bedürfe. Christine Wolfer, die Leiterin des Jenaer Fachdienstes für Jugend und Bildung, schätzte ein, dass sich die Maßgabe des Ministeriums mit den Hygienevorschriften decke. Und man müsse, „so hart, wie es ist“, den Vergleich mit anderen Freiberuflern wie etwa den Physiotherapeuten zulassen: Die Schließung erfolge auf eigenes wirtschaftliches Risiko. Felix Knothe sieht indessen noch Spielräume, weil es dem kommunalen Gesundheitsamt zustehe, eine andere Regelung zu treffen. Dazu auf Nachfrage Rathaus-Sprecher Kristian Philler: Es werde „keine Einzellösung für Jena“ geben. Demnach bleibt im Sinne der Jenaer Tagesmütter wohl nur noch eine Lösung, die aus den Worten von Frank Schenker spricht: Gegenüber der Anwältin einer Jenaer Tagesmutter habe er gesagt, persönlich sei er der Meinung, „dass es noch mal eine Verschärfung der Regelungen gibt“.