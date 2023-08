Streit unter Mädchen eskaliert – Schlüssel aus Safe entwendet – Radfahrerin verletzt

Jena. Ein Streit unter ehemaligen Freundinnen ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Jena:

Ein Streit unter ehemaligen Freundinnen artete Dienstagabend in Jena aus. Laut Polizei schwelt der Konflikt zwischen den beiden Mädchen aus Lobeda bereits seit einiger Zeit. Am Dienstagabend trafen sie erneut aufeinander und es entbrannte ein Streit. Dieser mündete sodann in einer körperlichen Auseinandersetzung. Die 15-Jährige wurde dabei von ihrer Kontrahentin an den Haaren gezogen, mehrfach geschlagen und mit einem Energiedrink übergossen. Was die Situation zu einer derartigen Eskalation brachte, müsse nun im Rahmen der Ermittlung geklärt werden, hieß es.

Mehrere Schlüssel gestohlen

Zwischen Sonntag und Montag haben Diebe aus einem Objekt in der Hugo-Schrade-Straße in Jena mehrere Schlüssel gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Vorfall am Dienstag bekannt. Demnach drangen Unbekannte ins Gebäudeinnere ein und machten sich an einem Safe zu schaffen. Daraus entwendeten sie die Schlüssel und entkamen unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ein Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Auto ist in Jena eine Frau verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstagmorgen im Kreuzungsbereich Friedrich-Engels-Straße und Camsdorfer Straße. Beide Fahrzeuge fuhren in den Kreuzungsbereich ein und stießen zusammen, woraufhin die 37-jährige Radfahrerin stürzte und sich dabei verletzte. Bei der Unfallaufnahme konnte nicht abschließend geklärt werden, wer den Kreuzungsbereich berechtigt befahren hatte. Dies muss nun im Rahmen der Ermittlung geklärt werden.

