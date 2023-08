Streuobstmesse an der Kemenate Reinstädt

Reinstädt . Pomologische Beratung, Maschinenverkauf und Sortenschau in Reinstädt geplant

Das Streuobstnetzwerk Ostthüringen lädt im September zur diesjährigen Streuobstmesse auf das Gelände der Kemenate Reinstädt ein. Stattfinden wird sie am Sonntag, 17. September, vor der Kulisse aus historischem Wohnturm, Kirche und Schönberg. Die Kemenate ist seit vielen Jahren ein Ort für Regionalmärkte und Streuobstveranstaltungen.Neben der kulinarischen Versorgung und der kulturellen Umrahmung wird es eine große Sortenschau, pomologische Beratung und Vorführungen geben, teilen Alexander Pilling und Susanne Mohr von der Obstweinkellerei Röttelmisch mit, die die Messe organisieren. Geplant seien zudem Präsentationen und Verkauf von Maschinen, Geräten und Streuobstprodukten. Vorträge, Verkostungen und Infostände würden die Messe abrunden.Wer als Aussteller mit Produkten, Dienstleistungen oder Beratung an der Messe teilnehmen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 036422/22498 oder per E-Mail an alexander.pilling@t-online.de anmelden. Dies sei bis zum 1. September möglich. Benötigt werden neben Kontaktdaten Angaben zu Standgröße und Stromverbrauch.Sonntag, 17. September, 11-17 Uhr,Kemenate Reinstädt