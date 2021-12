Strickfrauen lassen die Nadeln tanzen für einen guten Zweck

Dornburg. Ein Abend ohne Stricknadeln - für Elfriede Brauer und ihre Freundinnen in Dornburg undenkbar. Mit erstaunlichem Ergebnis...

Ein Abend ohne ein Strickzeug in den Händen - für Elfriede Brauer aus Dornburg undenkbar. „Ich stricke am liebsten beim Fernsehen“, sagt sie. Ingrid Flachmann nutzt für ihre Handarbeiten lieber das Tageslicht. Zeit habe sie ja den ganzen Tag, gesteht die Seniorin. Ilona Köhler dagegen liebt die Nachmittagsstunden im Garten, wenn sie das Zwitschern der Vögel mit ihren klappernden Stricknadeln begleitet. Dass dabei schon im Sommer warme Mützen und Decken unter ihren fleißigen Händen entstehen, ist für sie kein Widerspruch. Denn diejenigen, für die die Strickereien gedacht sind, brauchen Wärme zu jederzeit. Es sind die kleinsten der Kleinen, neugeborene Babys in diversen Kliniken der Region. „Im Vorjahr haben wir für die Neugeborenenstation des Apoldaer Krankenhauses gestrickt, in diesem Jahr bekommen die Frühchen im Jenaer Universitätsklinikum unsere Sachen geschenkt“, berichtet Hildegard Leudolph. In den Jahren zuvor haben die Dornburger Strickfrauen, zu denen die Damen gehören, auch schon wärmende Decken für die letzte Ruhe der „Sternenkinder“ gestrickt, deren Kraft nicht zum Leben reichte.

„Wir bekommen immer wieder Anfragen von Kliniken, und helfen natürlich gern. Denn warme Sachen zum Beispiel für die Frühgeborenen in ganz kleinen Größen gibt es kaum zu kaufen“, erzählt Gisela Horn, die auch zur Gruppe gehört. Und sogar noch kleinere Mützen, Schuhe und Jäckchen haben die fleißigen Handarbeiterinnen aus Dornburg, zu denen auch Annemarie Dulich, Birgit Szymocha, Monika Wirtschoch und Barbara Vogel gehören, gestrickt oder gehäkelt. Damit wurden die Puppen auf der Kinderstation der Chirurgie am Jenaer Klinikum eingekleidet, genauso wie Puppen und Teddybären in den drei städtischen Kindergärten von Dornburg-Camburg.

Immer, darauf legen die Damen mit den geschickten Händen Wert, verarbeiten sie für die hübschen Sachen Wolle, die von anderen gespendet wurden. Treffpunkt der Strickfrauen ist - normalerweise - an jedem zweiten Freitagnachmittag die kleine Bibliothek im früheren Dornburger Rathaus. Hier können sie zusammensitzen, neueste Nachrichten austauschen und leeren dabei auch ein Fläschchen Sekt. Allerdings fällt der Treffpunkt seit Wochen wegen Corona aus. „Da werkelt jede für sich allein zu Haus und wir telefonieren nur miteinander“, erzählt Elfriede Brauer. Hoffnungsvoll schauen die Seniorinnen deshalb auf das Frühjahr. Und sie schmieden schon Pläne für den Sommer, wenn in Dornburger das 50-jährige Rosenfestjubiläum gefeiert werden wird. Sie wollen zu einem Tag der offenen Tür einladen und hoffen, dass dabei vielleicht auch jüngere Frauen zur Gruppe stoßen.