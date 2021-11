Strom und Gas werden teurer in Jena

Jena. Viele Kunden der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck müssen im kommenden Jahr mehr Geld für Strom- und Gasrechnungen zurücklegen….

Für Strom und Gas müssen Kunden der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck im kommenden Jahr mehr bezahlen. Die letzten Preiserhöhungen des Unternehmens liegen bei Erdgas sechs Jahre, bei Strom zwei Jahre zurück. Doch jetzt „stehen wir vor einer Situation auf dem Energiemarkt, wie es sie so noch nicht gegeben hat. Bei der Preisgestaltung können wir uns den aktuellen Marktbedingungen nicht entziehen“, sagte Frank Müller, Bereichsleiter Markt bei den Stadtwerken Energie. Weltweit stark gestiegene Energiepreise und der steigende CO 2 -Preis beim Erdgas in Deutschland machten eine Preiserhöhung zum 1. Januar 2022 erforderlich.

Nicht alle Kunden von der Erhöhung betroffen

Die Preissteigerung betrifft jedoch nicht alle der etwa 60.000 Strom- und Erdgaskunden der Stadtwerke Energie. Bei rund einem Viertel der Verträge – etwa solchen mit Preisgarantien bis Ende 2022 oder das Jahresfestpreis-Produkt Strom von 2021 - - bleiben die Preise stabil.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kunden, deren Preise angepasst werden, erhalten noch in dieser Woche eine schriftliche Information. Wie hoch die Preisanpassung je Kunde ausfällt, sei unterschiedlich und hänge vom Vertrag, dem derzeitigen Preis und der Vertragsdauer ab, erklärte Müller. Die Angebotspreise für Strom bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 1850 Kilowattstunden steigen um rund vier Prozent beziehungsweise 2,33 Euro je Monat. Bei Erdgas machen die Mehrkosten rund 34 Euro pro Monat aus – bezogen auf einen Jahresdurchschnittsverbrauch von 18.000 Kilowattstunden.

Beim Einkauf von Strom und Erdgas setzen die Stadtwerke Energie auf eine langfristig ausgelegte Energiebeschaffung. So konnte das Unternehmen „Einkaufsvorteile erzielen, die wir wie gewohnt an unsere Kunden weitergeben. Dies federt die Preiserhöhung ab, kann sie aber nicht vollständig kompensieren“.

Globale Probleme wirken sich auf deutschen Energiesektor aus

Hauptgrund für den Preisanstieg sind die seit Januar 2021 stark ansteigenden Gaspreise. Bis Oktober stieg der Großhandelspreis von Erdgas um rund 440 Prozent. Da Gas neben der Wärmeversorgung auch zur Stromerzeugung genutzt wird, zogen die Strompreise nach und verteuerten sich an der deutschen Stromhandelsbörse seit Januar um rund 140 Prozent.

Auslöser der steigenden Großhandelspreise sei die sprunghaft gestiegene Nachfrage nach dem Corona-Einbruch weltweit, vor allem im asiatischen Raum. Auch seien nach dem kalten Winter 2020/2021 die Erdgasspeicher nur gering gefüllt. Zudem sei der CO 2 -Preis für fossile Brennstoffe 2021 von 25 auf 30 Euro pro Tonne gestiegen .

Um ihre Kunden zu entlasten, bieten die Stadtwerke zwei neue Treue-Tarife an, bei denen sinkt der Grundpreis, je länger man dem Produkt treu bleibt.

Kundenfragen werden in den Servicecentern in Jena und Pößneck beantwortet oder telefonisch unter 03641 688-366. Infos unter www.stadtwerke-jena.de/treue