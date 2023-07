Jenas Stadtwerke melden einen Stromsausfall in den Dörfern im Norden der Stadt.

Stromausfall in Jenas Norden

Jena. Stadtwerke: Bei Tiefbauarbeiten ist in der Nähe von Lehesten ein Mittelspannungskabel gekappt worden.

Aktuell gibt es eine Unterbrechung der Stromversorgung in Closewitz, Cospeda, Isserstedt, Krippendorf, Remderoda, Vierzehnheiligen, Altengönna, Lehesten und Zimmern. Das teilen die Stadtwerke auf ihrer Homepage mit. Bei Tiefbauarbeiten sei in der Nähe von Lehesten leider ein Mittelspannungskabel gekappt worden. Dazu komme noch eine Störung im Netz der Thüringer Energienetze, sagte Sprecherin Ines Eckert. Betroffen sei auch der Globus in Isserstedt. Die Stadtwerke würden mit Hochdruck daran arbeiten, den Fehler zu beheben. Unklar ist, wie viele Haushalte betroffen sind.