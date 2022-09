Studie Jenaer Mediziner: Wie verlässlich EMG-Messungen sind

Blick auf das alte Kliniksgelände in Bachstraße, wo die Tests stattfinden sollen.

Jena. Testpersonen aus Jena zwischen 25 und 50 Jahren werden gesucht

Das Motoriklabor am Universitätsklinikum Jena sucht Testpersonen zwischen 25 und 50 Jahren für Messungen an der Rumpfmuskulatur Die Verlässlichkeit und die Wiederholbarkeit von Messungen sind eine wichtige Voraussetzung für deren Anwendung in Forschung und Klinik.

„Gerade in der medizinischen Praxis stellt sich dies oft als nicht leicht zu bewältigende Herausforderung dar“, so Christoph Anders vom Motoriklabor der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Universitätsklinikum Jena. „Deshalb wollen wir herausfinden, wie verlässlich die ermittelten Daten bei wiederholten Oberflächen-EMG-Messungen der Rumpfmuskulatur sind. Dafür sind zwei Untersuchungen bei Halteübungen der Bauchmuskulatur geplant.“

Für diese Messungen im Abstand von drei Wochen sucht das Forschungsteam Frauen und Männer im Alter zwischen 25 und 50 Jahren, die derzeit keine Rückenbeschwerden haben oder im Bauchbereich operiert wurden. Auch sollten die Testpersonen kein intensives Krafttraining betreiben. Bei den schmerzfreien Messungen werden kleine Oberflächenelektroden auf die Haut geklebt, um die Muskelaktivität zu bestimmen. In einem speziellen Trainingsgerät wird der gesamte Körper dabei auch in eine Kippposition gebracht.

Die Messungen dauern etwa eine Stunde und finden vom 12. September bis 14. Oktober im Gebäude der Alten Chirurgie in der Bachstraße 18 statt. Als Aufwandsentschädigung bietet das Studienteam neben Informationen über die eigene Muskulatur 60 Euro für die komplette Datenerhebung.

Anmeldung über Telefon: 0157/30806769 oder per Mail an christin.alex@uni-jena.de