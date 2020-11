Stühle bleiben leer in Jenaer Kneipen, doch gekocht wird weiter

Um die Gäste mit schmackhaftem Essen, Getränken und gutem Service im eigenen Restaurant zu verwöhnen, haben die Jenaer Gastronomen am Wochenende noch einmal alles gegeben. Schließlich muss die Erinnerung daran jetzt eine Weile vorhalten. Von Montag an bleiben die Türen der Speisegaststätten, Bars und Cafés coronabedingt erst einmal wieder geschlossen. Den ganzen November lang dürfen die Kneiper und Hoteliers keine Gäste empfangen oder Touristen beherbergen.

Für André Böhmer, den Inhaber vom „Haus im Sack“, fällt damit auch sein zwölfjähriges Geschäftsjubiläum in diese erzwungene Schließzeit. „Am 30. November 2008 habe ich hier in dem alten denkmalgeschützten Haus mein Restaurant eröffnet“, erzählt er. Vielleicht habe sich ja bis zum Monatsende die Infektionssituation soweit verbessert, dass man wieder öffnen könne, hofft er. Schließlich hat Böhmer mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft gerade einen weiteren Koch angestellt.

Doch bis dahin stecken Böhmer und sein Team den Kopf nicht in den Sand. In der Restaurantküche und wird weiter gekocht, in der erst im Sommer eröffneten „Flammeria“ werden weiterhin leckere Flammkuchen zubereitet. „Wie schon beim ersten Lockdown werden wir unseren Kunden Essen zum Mitnehmen anbieten. Neben den Flammkuchen werden wir auch Tagesgerichte zwischen sechs und zwölf Euro – von der Suppe bis zur Roulade mit Klößen - offerieren, die sich die Kundschaft mit nach Hause nehmen können“, berichtet der Gastronom. Das Angebot sei im Frühjahr sehr gut angenommen worden, sogar ein komplettes Buffet für daheim können die Köche vom Haus im Sack zum Mitnehmen vorbereiten.

„Wir nutzen zudem den Service des regionalen Marktplatzes von i-Bring. Was die Kunden darüber bei uns bis Mitternacht bestellen, bekommen sie am nächsten Mittag geliefert“, sagt er. Er hofft darauf, dass wieder viele Kunden, die sonst am Wochenende mit der Familie ins Restaurant gekommen wären, sich ihr Lieblingsessen eben hier abholen. Während der Restaurantbetrieb in anderer Form sieben Tage die Woche weiter laufe, werde der Hotelbetrieb jedoch heruntergefahren. „Wir haben überwiegend Touristen als Gäste, die dürfen wir nun nicht beherbergen. Von sich aus hätten auch schon viele storniert, ebenso betreffe das zahlreiche Weihnachtsfeiern von Unternehmen. „Viele zeigen sich jedoch mit uns solidarisch und nehmen statt der Feier Restaurant-Gutscheine für die Mitarbeiter“, erzählt Böhmer.

Şengül Wieduwild vom Spezialitätenlokal "Kös" hofft darauf, dass die Gäste ihrem Lokal die Treue halten und sich die Gerichte "to go" schmecken lassen. Foto: Angelika Schimmel

Dass die Stammkunden ihrem Lokal die Treue halten, hofft auch Şengül Wieduwild vom „Kös“ in der Jenaer Schlossgasse. „Wir haben uns auf die Hygieneregeln eingestellt, die Abstände zwischen den Tischen und Gästen werden immer eingehalten, auch die Gäste akzeptieren die geforderten Regeln“, erzählt sie. Dennoch müsse man nun am Montag die Türen schließen. Doch auch die Liebhaber anatolischer Grillspezialitäten müssen darauf in den nächsten vier Wochen nicht verzichten. Man werde zu den üblichen Öffnungszeiten für die Gäste kochen und die Mahlzeiten „to go“ verkaufen. Komplett zu schließen, wie man das gut anderthalb Monate beim ersten Lockdown gemacht habe, das sei diesmal nicht geplant, sagte Wieduwild.

Anders ist die Situation im traditionsreichen „Alt-Jena“ auf dem Marktplatz. „Wenn am Sonntag die letzten Gäste das Lokal verlassen haben, ist für uns Schluss“, berichtet Ralf Seidel. Gaststube und Küche werden aufgeräumt, dann ist es vorbei.

Für das Wirtshaus stehe ein Pächterwechsel an. „Da sollte sowieso Anfang Dezember Schluss sein, nun schließen wir eben schon vier Wochen früher.“ Auch beim ersten Lockdown waren Töpfe und Pfannen im Alt-Jena unbenutzt geblieben. Das Geschäft mit Essen außer Haus habe sich nicht gelohnt. Wie es mit dem urigen Restaurant am Markt weitergeht, werde der neue Pächter entscheiden. Es soll wieder ein Restaurant geben, die Rede sei von der Wiedereröffnung im neuen Jahr. Ein Teil des Personals soll übernommen werden, andere müssen sich wohl nach einem neuen Job umschauen.