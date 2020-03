Die Begegnungsstätte für Senioren auf dem Gelände des Gymnasiums in Kahla.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Suche nach Ehrenamtlern für Kahlaer Seniorentreff erfolglos

Die Räume der Seniorenbegegnungsstätte der Volkssolidarität in Kahla stehen ab sofort leer. Nachdem Leiterin Petra Tiesler in Ruhestand ging (wir berichteten), mangelt es dem Träger weniger an einer Nachfolgerin oder einen Nachfolger – eine solche geringfügig beschäftige Person würde sich innerhalb der Volkssolidarität finden, sagt Geschäftsführer Rainer Thorwirth. Stattdessen verlief die Suche nach ehrenamtlichen Kräften im Sande. Nur mit ihnen sei der Treffpunkt zu stemmen.

Die Volkssolidarität hatte zuletzt im Kahlaer Amtsblatt nach zwei Ehrenamtlern gesucht. Die Anforderungen sind hoch, so sollen die Ehrenamtler von montags bis freitags flexibel einsetzbar sein, Veranstaltungen vorbereiten, spülen und saubermachen sowie das Kassenbuch führen, alles unentgeltlich.

Der Seniorentreff war zuletzt von Dienstag bis Donnerstag geöffnet, aber um zusätzliche Veranstaltungen abzudecken, müssten die Ehrenamtler auch an Montagen und Freitagen einsetzbar sein, erklärt Thorwirth. Ihm sei klar, dass die Bedingungen für das Ehrenamt aufwendig sind und die Suche dementsprechend schwierig.

Die Volkssolidarität überlege nun, wie mit den Räumen auf dem Gelände des Kahlaer Gymnasiums weiter zu verfahren ist. Der Mietvertrag laufe bis Ende 2020. Ohne ein Team, das auf- und zuschließt, die Räume pflegt und die Senioren betreut, befürchte Thorwirth, „dass sich die Gruppe auslöst“. Weitere Gespräche würden geführt, so auch mit der Schulleitung des Gymnasiums, „damit die Räume nicht leer stehen“.

Begegnungsstätte für Kahlaer Senioren steht auf der Kippe

Seniorentreff in Kahla erhält Unterstützung