Supermarktkunden decken den Ostertisch für die Kahlaer Tafel

Das Team des Nahkauf von Cornelia Loch (links) in Kahla will der Tafel helfen mit Lebensmittelspenden. Für jedes Osterei, das die Mitbürger an das Geländer vor dem Markt hängen, gibt es einen Euro. Tina Staude von der Tafel und Bürgermeister Jan Schönfeld sind mit dabei.